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Головне за ніч та ранок вівторка, 9 червня: ракетний удар по Чугуєву, 260 боєзіткнень, повторний удар ЗСУ по Чонгарському мосту

Нічна повітряна атака, 260 бойових зіткнень, бої на Лиманському, Покровському та Гуляйпільському напрямках, ворожі обстріли, Зеленський в Естонії.

Головне за ніч та ранок вівторка, 9 червня: ракетний удар по Чугуєву, 260 боєзіткнень, повторний удар ЗСУ по Чонгарському мосту

Росіяни в ніч на 9 червня обстріляли кілька населених пунктів Харківської області, серед яких і місто Чугуїв.

За повідомленням керівника Харківської обласної військової адміністрації Олега Синєгубова, через ворожу атаку загинули четверо людей - 70-річний чоловік, 70-річна жінка, 56-річний чоловік та жінка у віці 22 років. Також є постраждалі. За даними генпрокуратури, загинули троє людей: двоє чоловіків та 22-річна вагітна жінка. Ще шестеро людей постраждали.

По Чугуєву збройні сили РФ завдали ракетного удару.

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Харків російські війська атакували дронами. За даними генпрокуратури, постраждали 16 людей. Серед них — хлопчик віком трохи більше одного року, а також дівчатка 11 та 16 років. Серед постраждалих є вагітна жінка.

Уночі було підтверджено 11 влучань БПЛА по місту, два дрони впали без детонації. Ворог бив по житлових будинках, цивільних підприємствах, магазинах, автомобілях та міській інфраструктурі. Один із безпілотників влучив у багатоповерховий житловий будинок. Біля будинку згоріли автомобілі, десятки машин пошкоджені, вибиті вікна у навколишніх будинках. Ще один безпілотник влучив у багатоквартирний будинок між 8 та 9 поверхами і не здетонував. Мешканців евакуювали.

Тим часом Генеральний штаб ЗСУ повідомляє, що минулої доби на фронті зафіксовано 260 боїв. З них 50 – на Покровському напрямку.

На Гуляйпільському напрямку окупанти здійснили 34 атаки у районах населених пунктів Добропілля, Оленокостянтинівка, Залізничне та у бік Воздвижівки, Косівцевого, Цвіткового, Верхньої Терси, Гуляйпільського, Чарівного.

Сили оборони уразила шість районів зосередження живої сили противника та три пункти управління безпілотними літальними апаратами.

Детальніше про оперативну ситуацію – в новині.

Також Генштаб інформує, що Сили оборони за минулу добу ліквідували ще 1370 окупантів, 4 танки, 5 бойових броньованих машин,75 артилерійських систем, 4 РСЗВ та 2 системи ППО. Втрати російських військ від початку повномасштабного вторгнення становлять близько 1 376 320 осіб.

Більше інформації про втрати ворога – в новині.

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Гауляйтер Херсонщини поскаржився, що у ніч на 9 червня українські дрони вдруге вдарили по Чонгарському мосту, який з'єднує окупований росіянами регіон та Крим і є важливим логістичним шляхом для окупаційних військ.

До цього Чонгарський міст було уражено 7 червня. Вчора, 8 червня, окупаційна влада доповідала про відновлення руху у реверсному режимі.

Варто зауважити, що наразі на півострові кілька тижнів триває паливна криза, зокрема через ураження українськими безпілотниками нафтобаз та НПЗ.

«У ніч на 9 червня (з 18:30 8 червня) противник атакував двома керованими авіаційними ракетами Х-59/69 із Воронезької обл. та 166 ударними БпЛА типу Shahed (в т.ч. реактивними), Гербера, Італмас, баражуючими боєприпасами «Бандероль» та дронами-імітаторами типу «Пародія» із напрямків: Орел, Курськ, Брянськ, Приморсько-Ахтарськ, Міллерово – рф., ТОТ Донецьк, Гвардійське – ТОТ АР Крим», – йдеться у повідомленні Повітряних сил.

За попереднімиданими, станом на 08:00 ППО збила та подавила 146 ворожих БпЛА типу Shahed,Гербера, Італмас та дронів інших типів.

Зафіксовано влучання двох керованих авіаційних ракет та 17 ударних БпЛА на 18 локаціях, а також падіння уламків у 8 місцях.

Станом на ранок 9 червня атака тривала.

Сьогодні, 9 червня, президент Володимир Зеленський прибув до Естонії, де візьме участь усаміті лідерів Нордично-Балтійської вісімки (NB8), повідомив журналістам прессекретар президента Сергій Никифоров.

Зеленський вже провів двосторонні зустрічі із премʼєр-міністрами Фінляндії, Латвії та Швеції. Планувалася і зустріч із президентом Естонії Аларом Карісом.

Також відбудеться зустріч перших леді України та Естонії.

Найповніша картина сьогоднішнього дня обов’язково буде на нашому сайті.

Тримаймося!

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