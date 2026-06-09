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Правоохоронці викрили ще шість “ухилянтських схем” на Київщині та в Миколаєві

За суми від 4 до 37 тисяч доларів США ділки пропонували військовозобов’язаним уникнути призову

Правоохоронці викрили ще шість “ухилянтських схем” на Київщині та в Миколаєві
Зловмисникам загрожує до 10 років ув’язнення з конфіскацією майна

Служба безпеки та Національна поліція заблокували шість нових схем ухилення від мобілізації і затримали організаторів оборудок, які діяли у Київській та Миколаївській областях.

Про це йдеться у пресрелізі спецслужби.

За суми від 4 до 37 тисяч доларів США ділки пропонували військовозобов’язаним уникнути призову через підроблені документи або допомагали втекти за кордон поза пунктами пропуску.

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Так, у Києві підозру отримав місцевий ділок та його співмешканка, які продавали ухилянтам фіктивні свідоцтва про народження дітей за кордоном для оформлення багатодітного батьківства.

Встановлено, що у такий спосіб військовозобов’язані сподівалися отримати відстрочку від призову з подальшим виїздом за межі України.

Правоохоронці затримали обох фігурантів «на гарячому» під час отримання частини гр

ошей від клієнта в одному із столичних кафе.

У Вишгороді викрито посадовця державної компанії водних шляхів, який за гроші “бронював” ухилянтів до себе на підприємство.

Крім одержання хабарів, він додатково забирав щомісячні зарплати «новоприбулих» працівників, які навіть не з’являлися у держустанові.

У Святошинському районі столиці викрито юриста, який пропонував ухилянтам безпідставно оформити ІІ групу інвалідності.

Для цього правник обіцяв вплинути на членів експертної команди з оцінювання повсякденного функціонування особи (колишня МСЕК).

У Білій Церкві підозру отримав співробітник районного ТЦК, який за гроші гарантував мобілізованим переведення до тилових підрозділів з подальшим “списанням” зі служби за станом здоров’я.

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Також у регіоні викрито ділка та його спільницю, які продавали ухилянтам фіктивні медвисновки з тяжкими діагнозами і пропонували “бронь” на критично важливих підприємствах.

Крім цього, фігуранти обіцяли й третій варіант “послуг”: організувати втечу до сусідньої країни Євросоюзу в «обхід» пунктів пропуску.

У Миколаєві підозру отримала адвокатка, яка пропонувала ухилянтам «зняття» з розшуку та військового обліку на підставі фіктивної інвалідності. Для цього юристка планувала задіяти особисті зв’язки в місцевій ВЛК.

Наразі фігурантам повідомлено про підозру відповідно до вчинених злочинів за п’ятьма статтями Кримінального кодексу України:

  • ч. 1 ст. 114-1 (перешкоджання законній діяльності ЗСУ та інших військових формувань в особливий період); 
  • ч. 3 ст. 332 (незаконне переправлення осіб через державний кордон України); 
  • ч. 3 ст. 358 (підроблення документів, печаток, штампів та бланків, збут чи використання підроблених документів, печаток, штампів);
  • ч. 3 ст. 368 (прийняття пропозиції, обіцянки або одержання неправомірної вигоди службовою особою);
  • чч. 2, 3 ст. 369-2 (зловживання впливом).

Зловмисникам загрожує до 10 років ув’язнення з конфіскацією майна.

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