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Єврокомісія готова розглянути запит України щодо купівлі ракет у США за гроші ЄС

Наша держава наразі заявку до ЄС не надсилала.

Єврокомісія готова розглянути запит України щодо купівлі ракет у США за гроші ЄС
Єврокомісія
Фото: energynews.com.ua

Україна поки що не подала до Європейської комісії заявку на наступні оборонні транші з великого пакета допомоги на 90 мільярдів євро. Проте якщо Києву знадобиться купити на ці кошти ракети для систем протиповітряної оборони у США, Брюссель готовий розглянути такий запит.

Про це повідомив речник Єврокомісії Балаж Уйварі, передає «Європейська правда».

За його словами, сторони ще не погодили другий графік продукції — тобто офіційний список озброєння та боєприпасів, які Україна хоче придбати в межах другого безпекового траншу.

"Ми ведемо інтенсивні дискусії з Україною, і, очевидно, якщо є інтерес до обладнання… будь то протиракетні системи чи системи протиповітряної оборони, це можна поставити на стіл переговорів, і ми це розглянемо", - зазначив Уйварі.

Речник Єврокомісії нагадав, що перший погоджений графік закупівель стосувався безпілотників. Сума цього першого безпекового траншу становитиме 5,9 мільярда євро. Уйварі додав, що Євросоюз очікує на виплату цих коштів дуже скоро — вже у червні.

  • Україна та ЄС уклали угоду про кредитування на 90 мільярдів євро на 2026-2027 роки. 
  • Загальний розмір підтримки на 2026 рік становить до 45 млрд євро. Їх розподілять так: оборонна частина становитиме до 28,3 млрд євро. Ці кошти спрямовуються на закупівлю озброєння та посилення оборонно-промислового потенціалу; бюджетна частина розміром 16,7 млрд євро спрямовується на забезпечення макрофінансової стабільності та покриття дефіциту державного бюджету.
  • Наразі Україна закуповує зброю та озброєння у США за механізмом PURL.
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