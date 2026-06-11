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Тайвань провів ракетні стрільби в напрямку Китаю з мобільних установок, поставлених США

Військові Тайваню використовували навчальні ракети зі скороченою дальністю польоту, які після запуску падали у воду неподалік узбережжя.

Тайвань провів ракетні стрільби в напрямку Китаю з мобільних установок, поставлених США
HIMARS, ілюстративне фото
Фото: Lockheed Martin

Тайванські військові в середу здійснили запуск ракет у напрямку Китаю з мобільних реактивних систем залпового вогню HIMARS під час навчань.

Про це пише CNN.

Хоча американська система HIMARS вже проходила випробування раніше, нинішні бойові стрільби стали першим випадком, коли ракети були випущені у води Тайванської протоки, яка відділяє самоврядний Тайвань від Китаю.

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Військові повідомили, що використовували навчальні ракети зі скороченою дальністю польоту, які після запуску падали у воду неподалік узбережжя.

За словами представника Тайваню у США Александра Юйя, армія відпрацьовує застосування нещодавно отриманих систем HIMARS.

«Ми острів, тому можемо стріляти лише на схід або на захід, тож було обрано західний напрямок», — сказав він.

У маневрах також брали участь 155-мм самохідні гаубиці. За легендою навчань, військові відпрацьовували дії у відповідь на можливе китайське вторгнення, перевіряючи швидкість розгортання підрозділів і точність ударів.

Після отримання наказу на відкриття вогню установки HIMARS зайняли позиції та менш ніж за три хвилини здійснили пуски ракет.

Китай вважає Тайвань своєю територією та наполягає, що острів рано чи пізно має перейти під контроль Пекіна. Китайські військові кораблі та літаки майже щодня діють поблизу острова, а останніми роками Китай неодноразово проводив масштабні військові навчання навколо Тайваню.

США офіційно не визнають Тайвань незалежною державою, однак виступають проти зміни його статусу силовим шляхом і залишаються головним постачальником озброєнь для оборони острова.

Система HIMARS (High Mobility Artillery Rocket System є високомобільною артилерійською ракетною системою, і є частиною нової оборонної стратегії Тайваню. 

Пускові установки HIMARS змонтовані на вантажівках і можуть швидко висуватися із замаскованих позицій, здійснювати запуск ракет та одразу змінювати місце розташування. Така тактика відома як «вистрілив і відійшов».

Раніше США оголосили про намір продати Тайваню ще 82 системи HIMARS у межах великого пакета військової допомоги. Однак після зустрічі президента США Дональда Трампа з лідером Китаю Сі Цзіньпіном у Пекіні минулого місяця реалізація цієї угоди, схоже, була призупинена.

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