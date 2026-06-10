Трамп пригрозив Ірану наслідками через затягування переговорів

Лідер США порадив Ірану не зволікати з мирною угодою.

Президент США Дональд Трамп заявив, що Ірану доведеться зіткнутися з наслідками через надмірне затягування переговорного процесу щодо врегулювання кризи.

Про це американський лідер написав у своїй соціальній мережі Truth Social.

За словами Трампа, Тегеран мав можливість укласти вигідну для себе угоду, однак не скористався нею.

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"Вони занадто довго зволікали з укладенням угоди, яка була б для них вигідною, тепер їм доведеться за це розплачуватися", – заявив президент США.

Також Трамп різко висловився щодо стану іранських збройних сил. За його словами, значна частина військового потенціалу країни була знищена.

"Іранська армія – це повний безлад. Значна її частина, як-от їхній флот і повітряні сили, більше не існує – вони повністю розгромлені. Іран – це лише розмови, а дій немає", – написав він.

Трамп назвав Іран "хуліганом Близького Сходу", який, за його словами, втратив свій вплив.