Ще дві людини постраждали унаслідок російських обстрілів Херсона

Працівник одного з комунальних підприємств звернувся по медичну допомогу після вчорашньої російської дронової атаки у Корабельному районі Херсона.

Про це повідомили у Херсонській МВА.

У 42-річного чоловіка діагностували мінно-вибухову травму, вестибуло-атактичний та астено-невротичний синдроми.

Медики надали необхідну допомогу, подальше лікування він проходитиме амбулаторно.

Також до лікарів звернулась 68-річна медпрацівниця, яка потрапила під ворожий обстріл на території одного із закладів охорони здоров’я Дніпровського району міста.

У жінки виявили контузію та мінно-вибухову травму. Лікуватиметься вона амбулаторно.