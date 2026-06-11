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​У Запоріжжі під час обшуку чоловік поранив ножем трьох поліцейських. Його застрелили

На місці події працюють слідчо-оперативна група. 

​У Запоріжжі під час обшуку чоловік поранив ножем трьох поліцейських. Його застрелили
Фото: Нацполіція

Сьогодні близько 15:40 у Заводському районі Запоріжжя під час проведення обшуку фігурант кримінального провадження раптово напав на правоохоронців, застосував сльозогінний газ та завдав ножових поранень трьом поліцейським. 

Про це повідомила пресслужба Нацполу.

"Попри законні вимоги припинити протиправні дії, нападник продовжував чинити збройний опір та створював безпосередню загрозу життю і здоров’ю працівників поліції. Для відвернення смертельної небезпеки один із поліцейських застосував табельну вогнепальну зброю", - йдеться в повідомленні.

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Унаслідок отриманого поранення нападник загинув.

Трьох поліцейських із ножовими пораненнями госпіталізовано. Медики надають їм необхідну допомогу.

На місці події працюють слідчо-оперативна група, працівники Державного бюро розслідувань та інші профільні служби. Проводиться комплекс першочергових слідчих дій для встановлення всіх обставин події.

Фото: Нацполіція

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