РФ повторно атакувала Запоріжжя, є поранений

Російські окупанти завдали повторного удару по Запоріжжі. Поранень зазнав 52-річний чоловік. Є пошкодження інфраструктури.
Про це повідомляє очільник ОВА Іван Федоров.
"Росіяни вкотре атакували Запоріжжя. Внаслідок удару поранення отримав 52-річний чоловік. У нього осколкові поранення ніг", – ідеться у повідомленні.
Також пошкоджено 9-поверховий житловий будинок. Без постраждалих.
Зафіксовано пошкодження об’єктів залізничної інфраструктури.
"Унаслідок атаки по зупинці кількість постраждалих зросла до 23 людей. Усім пораненим надається необхідна медична допомога", – додає Федоров.
- 9 червня російські окупанти атакували спальний район міста Запоріжжя. Внаслідок атаки загинули дві жінки. Пошкоджені житлові будинки та автівки, зруйнували торгівельні кіоски.