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РФ повторно атакувала Запоріжжя, є поранений

Пошкоджена залізнична інфраструктура.

РФ повторно атакувала Запоріжжя, є поранений
наслідки атаки РФ
Фото: Запорізька ОВА

Російські окупанти завдали повторного удару по Запоріжжі. Поранень зазнав 52-річний чоловік. Є пошкодження інфраструктури.

Про це повідомляє очільник ОВА Іван Федоров.

"Росіяни вкотре атакували Запоріжжя. Внаслідок удару поранення отримав 52-річний чоловік. У нього осколкові поранення ніг", – ідеться у повідомленні.

Також пошкоджено 9-поверховий житловий будинок. Без постраждалих.

Зафіксовано пошкодження об’єктів залізничної інфраструктури.

"Унаслідок атаки по зупинці кількість постраждалих зросла до 23 людей. Усім пораненим надається необхідна медична допомога", – додає Федоров.

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