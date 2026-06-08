РФ повторно атакувала Запоріжжя, є поранений

"Унаслідок атаки по зупинці кількість постраждалих зросла до 23 людей. Усім пораненим надається необхідна медична допомога", – додає Федоров.

Також пошкоджено 9-поверховий житловий будинок. Без постраждалих.

"Росіяни вкотре атакували Запоріжжя. Внаслідок удару поранення отримав 52-річний чоловік. У нього осколкові поранення ніг", – ідеться у повідомленні.

Про це п овідомляє очільник ОВА Іван Федоров.

Російські окупанти завдали повторного удару по Запоріжжі. Поранень зазнав 52-річний чоловік. Є пошкодження інфраструктури.

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