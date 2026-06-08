Сили оборони уразили пункти управління дронами та склад окупантів на Донеччині

Українські військові продовжують завдавати ударів по важливих об’єктах російських окупаційних військ на тимчасово окупованій території Донецької області.

Про це повідомили в угрупованні військ "Схід".

Підрозділи Сил оборони завдають вогневого ураження по місцях зосередження противника, пунктах управління та логістичних маршрутах ворога.

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Також триває протидія тактиці так званого "просочування", коли окупанти намагаються невеликими групами або поодинокими військовослужбовцями накопичуватися у міжпозиційному просторі.

Зокрема, українські захисники успішно уразили пункти управління безпілотними літальними апаратами противника в районі Воскресенки, склад матеріально-технічних засобів поблизу Зеленого Поля, а також місце зосередження особового складу окупаційних військ у районі Берестка.

У командуванні наголошують, що українські підрозділи продовжують утримувати визначені рубежі оборони, виснажувати ворога як на передовій, так і в тилу, а також системно знижувати його можливості у сфері управління військами, протиповітряної оборони, логістики та технічного забезпечення.

Завдяки цій роботі російські війська зазнають суттєвих втрат у живій силі та техніці.