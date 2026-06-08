Вивозили літніх людей з тваринами із Білозерки: РФ атакувала евакуаційний екіпаж поліції на Херсонщині

У Херсонській області російський FPV-дрон атакував евакуаційний екіпаж поліції та волонтерів, які вивозили мешканців прифронтової Білозерки.

Про це повідомили у поліції Херсонської області.

За даними правоохоронців, на евакуацію погодилися дві сусідські родини, чиї будинки та автомобілі були пошкоджені внаслідок російських обстрілів. Загалом із небезпечної зони вивозили п’ятьох літніх людей та їхніх домашніх тварин.

Реклама

Евакуацію здійснювали броньованим транспортом у супроводі мобільно-вогневої групи поліції. Під час другого рейсу спеціальний детектор зафіксував наближення ворожого безпілотника.

За словами учасника евакуаційної групи, після сигналу про небезпеку правоохоронці побачили на моніторі, що FPV-дрон прямує безпосередньо до автомобіля.

Втім безпілотник заплутався у захисній сітці та вибухнув над транспортом. Унаслідок атаки ніхто з людей, а також тварини не постраждали. Автомобіль зазнав незначних пошкоджень і зміг продовжити рух.

Усіх евакуйованих доставили до стабілізаційного центру, після чого вони вирушили до більш безпечних населених пунктів, де проживають їхні родичі.