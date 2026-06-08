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Армія РФ понад 40 разів била по Дніпропетровщині: одна людина загинула, ще десятеро поранені

Під ворожими обстрілами були Нікопольщина, Павлоградський район, Синельниківщина та Криворіжжя.

Армія РФ понад 40 разів била по Дніпропетровщині: одна людина загинула, ще десятеро поранені
наслідки атаки РФ у Павлоградському районі
Фото: Дніпропетровська ОВА

Упродовж дня, 8 червня, армія РФ понад 40 разів ворог атакувала чотири райони Дніпропетровщини безпілотниками та артилерією. Одна людина загинула, десятеро поранені.

Про це повідомив очільник ОВА Олександр Ганжа.

На Нікопольщині під ударом були Нікополь, Марганецька, Покровська і Мирівська громади. Понівечені підприємства, відділення банку, магазин, приватні будинки, автомобілі. Двоє людей госпіталізовані у важкому стані. Ще п'ятеро – на амбулаторному лікуванні. 

На Синельниківщині противник завдав удару по Слов’янській та Миколаївській громадах. Пошкоджені автівки. Поранений 40-річний чоловік. Він в лікарні у стані середньої тяжкості.    

У Павлоградському районі потерпала Богданівська громада. Понівечені заправки та автомобілі. У стані середньої тяжкості госпіталізований 62-річний чоловік. Ще один чоловік 40 років лікуватиметься амбулаторно. 

Поцілили росіяни й по Кривому Рогу. Пошкоджена інфраструктура.

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