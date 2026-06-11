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Очільник Запорізької ОВА закликав мешканців окупованих територій евакуюватись

Федоров натякнув на активізацію дій Сил оборони України по військових об’єктах ворога. 

Очільник Запорізької ОВА закликав мешканців окупованих територій евакуюватись
Голова Запорізької обласної військової адміністрації Іван Федоров
Фото: Зоряна Стельмах

Очільник Запорізької обласної військової адміністрації Іван Федоров звернувся до мешканців тимчасово окупованої території області і закликав до евакуації.

Про це він сказав у відеозверненні в Telegram

"Ворог надто довго вважав Мелітополь, Бердянськ, Енергодар, Генічеськ своїм глибоким тилом. Надто довго використовував окуповану частину Запорізької та Херсонської областей як логістичний центр для забезпечення своїх військ. Надто довго переконував людей, що окупація назавжди. Сьогодні ситуація змінюється. Сили оборони України системно завдають ударів по військовій інфраструктурі окупантів, їхніх пунктах управління, складах та маршрутах забезпечення", – сказав Федоров.

"І я хочу звернути увагу на головне – чим більше окупанти використовують ТОТ для військових потреб, тим більше ризиків виникає для мирних людей. Саме тому закликаю всіх, хто має таку можливість, не відкладати рішення про виїзд. Найцінніше, що є у кожної людини, – це життя", – додав він.

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