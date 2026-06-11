В Генштабі ЗСУ підтвердили ураження НПЗ "Афіпський" у Краснодарському краї

Також уражено місце виробництва та спорядження катерів у Севастополі і інші стратегічні об'єкти росіян на ТОТ.

Сили оборони України уразили НПЗ "Афіпський", об'єкти виробництва безпілотних систем та пункти управління окупантів.

Про це повідомили в Генеральному штабі ЗСУ.

Відомо, що 10 та у ніч на 11 червня підрозділи Сил оборони України завдали ураження низці військових, логістичних та промислових об'єктів російських окупаційних військ.

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У Краснодарському краї Росії уразили нафтопереробний завод "Афіпський". "За наявними даними підтверджено ураження цілі та пожежу на території підприємства", - зазначили в Генштабі.

Афіпський НПЗ є одним із найбільших нафтопереробних підприємств півдня Росії. Річний обсяг його переробки становить 6,25 млн тонн на рік. Завод виробляє дизельне пальне, бензини, мазут та інші нафтопродукти, які використовуються для забезпечення економіки та військової логістики держави-агресора.

На тимчасово окупованій території Автономної Республіки Крим уражено місце виробництва та спорядження морських безекіпажних катерів у Севастополі.

Об'єкт використовувався для складання, оснащення та підготовки морських безекіпажних платформ, які залучаються окупантами для виконання завдань у Чорному морі.

Також на ТОТ Криму уражено склад зберігання безпілотних літальних апаратів у районі населеного пункту Григорівка.

В Генштабі також повідомили про ураження пунктів управління противника в районах Давидівського, Новознам'янки, Бахмута, Селідового та Покровська на територіях Донецької та Луганської областей.

Уражений пункт управління БпЛА противника в районі Новоандріївки Донецької області.

У районі Довжанська на території Луганської області уражено район зосередження підрозділу безпілотних літальних апаратів окупантів. Крім того, у районі Авдіївки Донецької області уражено майстерню з виробництва та ремонту БпЛА.