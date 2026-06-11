«Тільки офіцер, який ногами пройшов поле бою, знає, з чим зіштовхується солдат»: сім фактів про «Трійку»
«Тільки офіцер, який ногами пройшов поле бою, знає, з чим зіштовхується солдат»: сім фактів про «Трійку»
​Закон про рибу: ризики для питної води й забудови берегів
​Закон про рибу: ризики для питної води й забудови берегів
Правоохоронці заявили про ліквідацію масштабного виробництва підроблених документів на Київщині
ФотоПравоохоронці заявили про ліквідацію масштабного виробництва підроблених документів на Київщині
На війні загинув захисник з 3 ОШБ, музикант Ярослав "Варнак" Іванов
На війні загинув захисник з 3 ОШБ, музикант Ярослав "Варнак" Іванов
Сергій Кислиця: «Російські військові виявилися кращими переговорниками, ніж дипломати»
Сергій Кислиця: «Російські військові виявилися кращими переговорниками, ніж дипломати»
«Мадяр»: російське командування заборонило військові перевезення двома трасами на окупованому півдні України
Відео«Мадяр»: російське командування заборонило військові перевезення двома трасами на окупованому півдні України
Росіяни атакували Київ балістикою та "Цирконами". Є жертви й десятки поранених (оновлено)
ФотоРосіяни атакували Київ балістикою та "Цирконами". Є жертви й десятки поранених (оновлено)
Прокурор, який видав ордер на арешт Путіна, відсторонений з посади
Прокурор, який видав ордер на арешт Путіна, відсторонений з посади
ЗМІ: Супутники виявили масштабне будівництво російських військових баз біля європейських кордонів
ЗМІ: Супутники виявили масштабне будівництво російських військових баз біля європейських кордонів
ГоловнаСуспільствоВійна

В Генштабі ЗСУ підтвердили ураження НПЗ "Афіпський" у Краснодарському краї

Також уражено місце виробництва та спорядження катерів у Севастополі і інші стратегічні об'єкти росіян на ТОТ.

В Генштабі ЗСУ підтвердили ураження НПЗ "Афіпський" у Краснодарському краї
Ілюстративне фото
Фото: Скріншот телеграм-каналу Astra

Сили оборони України уразили НПЗ "Афіпський", об'єкти виробництва безпілотних систем та пункти управління окупантів.

Про це повідомили в Генеральному штабі ЗСУ.

Відомо, що 10 та у ніч на 11 червня підрозділи Сил оборони України завдали ураження низці військових, логістичних та промислових об'єктів російських окупаційних військ.

Реклама

У Краснодарському краї Росії уразили нафтопереробний завод "Афіпський". "За наявними даними підтверджено ураження цілі та пожежу на території підприємства", - зазначили в Генштабі.

Афіпський НПЗ є одним із найбільших нафтопереробних підприємств півдня Росії. Річний обсяг його переробки становить 6,25 млн тонн на рік. Завод виробляє дизельне пальне, бензини, мазут та інші нафтопродукти, які використовуються для забезпечення економіки та військової логістики держави-агресора.

На тимчасово окупованій території Автономної Республіки Крим уражено місце виробництва та спорядження морських безекіпажних катерів у Севастополі.

Об'єкт використовувався для складання, оснащення та підготовки морських безекіпажних платформ, які залучаються окупантами для виконання завдань у Чорному морі.

Також на ТОТ Криму уражено склад зберігання безпілотних літальних апаратів у районі населеного пункту Григорівка.

В Генштабі також повідомили про ураження пунктів управління противника в районах Давидівського, Новознам'янки, Бахмута, Селідового та Покровська на територіях Донецької та Луганської областей.

Уражений пункт управління БпЛА противника в районі Новоандріївки Донецької області.

У районі Довжанська на території Луганської області уражено район зосередження підрозділу безпілотних літальних апаратів окупантів. Крім того, у районі Авдіївки Донецької області уражено майстерню з виробництва та ремонту БпЛА.

  • Військово-морські сили ЗСУ повідомили про ураження військового об’єкту противника в бухті Стрілецька міста Севастополь на тимчасово окупованій території Крима.
Реклама
Читайте також
Реклама
Про використання cookies
Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies
Про файли cookies