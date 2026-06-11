У Харкові 80-річну ексмедикиню підозрюють в організації схеми оформлення фейкових інвалідностей

У Харкові підозрюють 80-річну ексмедикиню та її рідних в організації схеми видавання фейкових інвалідностей.

Про це повідомили в Офісі Генпрокурора.

Чотирьом учасникам схеми повідомлено про підозру. Серед них - 80-річна колишня медпрацівниця, яку слідство вважає організаторкою, сімейний лікар, її син та племінниця - артистка Харківського національного академічного театру опери та балету.

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За даними слідства, з грудня 2024 року військовозобов’язаним чоловікам за 6 тис. доларів США створювали підстави для отримання відстрочки від призову.

Відомо, що 80-річна мешканка міста Південне Харківського району раніше працювала у медичній сфері та була заступницею головного лікаря однієї з лікарень Харкова. Саме її досвід, статус і зв’язки у медичних колах, за версією слідства, дозволили організувати незаконне оформлення документів.

До цього вона залучила сімейного лікаря медзакладу, свого сина та племінницю-артистку.

Усім підозрюваним обрано запобіжні заходи у вигляді тримання під вартою.

Правоохоронці перевіряють інші можливі епізоди. За попередніми оперативними даними, їх може бути понад 100. Також встановлюють інших осіб, які могли бути причетні до незаконного оформлення інвалідностей.