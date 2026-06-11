У Харкові 80-річну ексмедикиню підозрюють в організації схеми оформлення фейкових інвалідностей

У Харкові підозрюють 80-річну ексмедикиню та її рідних в організації схеми видавання фейкових інвалідностей.
Про це повідомили в Офісі Генпрокурора.
Чотирьом учасникам схеми повідомлено про підозру. Серед них - 80-річна колишня медпрацівниця, яку слідство вважає організаторкою, сімейний лікар, її син та племінниця - артистка Харківського національного академічного театру опери та балету.
За даними слідства, з грудня 2024 року військовозобов’язаним чоловікам за 6 тис. доларів США створювали підстави для отримання відстрочки від призову.
Відомо, що 80-річна мешканка міста Південне Харківського району раніше працювала у медичній сфері та була заступницею головного лікаря однієї з лікарень Харкова. Саме її досвід, статус і зв’язки у медичних колах, за версією слідства, дозволили організувати незаконне оформлення документів.
До цього вона залучила сімейного лікаря медзакладу, свого сина та племінницю-артистку.
Усім підозрюваним обрано запобіжні заходи у вигляді тримання під вартою.
Правоохоронці перевіряють інші можливі епізоди. За попередніми оперативними даними, їх може бути понад 100. Також встановлюють інших осіб, які могли бути причетні до незаконного оформлення інвалідностей.
- Правоохоронці викрили ще шість “ухилянтських схем” на Київщині та в Миколаєві. За суми від 4 до 37 тисяч доларів США ділки пропонували військовозобов’язаним уникнути призову