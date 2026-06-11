В Ужгороді затримали озброєного чоловіка, який утримував дружину та дитину, погрожував їм ножем та стріляв.
Про це повідомили в Національній поліції.
"Сьогодні в Ужгороді поліцейські провели спецоперацію зі звільнення 31-річної жінки та її 5-річної доньки, яких у будинку проти їхньої волі утримував озброєний чоловік", - йдеться в повідомленні.
Спецпризначенці КОРД затримали зловмисника та вивели з помешкання матір і дитину.
За даними правоохоронців, між подружжям розпочалася сварка: чоловік вдарив жінку, далі погрожував ножем, а згодом прийшов з пістолетом в руках та здійснив щонайменше три постріли.
Затриманий – раніше судимий 37-річний місцевий мешканець. Його затримали та помістили в ізолятор тимчасового перебування. Триває розслідування.
- У Запоріжжі під час обшуку чоловік поранив ножем трьох поліцейських. Його застрелили.