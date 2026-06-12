Троє мешканців Харківщини постраждали унаслідок російських атак

У Харківській області унаслідок російських атак постраждали троє людей, зокрема підліток. Ударів зазнали Харків і 12 населених пунктів області.

Як розповів начальник ОВА Олег Синєгубов, у с. Нижче Солоне Борівської громади постраждали 42-річна жінка і 15-річний хлопець, а у с. Новоселівка Борівської громади поранений 31-річний чоловік.

Також медики надали допомогу 66-річному чоловіку, який 10 червня постраждав внаслідок обстрілу в сел. Козача Лопань Дергачівської громади.

Ворог атакував БпЛА Новобаварський район Харкова і застосовував по Харківщині різні види озброєння:

11 КАБ;

1 БпЛА типу «Герань-2»;

5 БпЛА типу «Молнія»;

5 fpv-дронів;

19 БпЛА (тип встановлюється).

Пошкоджено та зруйновано обʼєкти цивільної інфраструктури:

у Богодухівському районі пошкоджено 2 приватні будинки (м. Богодухів), електромережі (с. Чорноглазівка), приватний будинок, склад (с. Степне), 5 приватних будинків, 3 господарчі споруди (с. Івашки), 2 приватні будинки (с. Сінне, с. Леміщине), приватний будинок, господарчі споруди (с. Баранівка);

у Куп’янському районі пошкоджено автомобіль (с. Мирне), заклад освіти, 3 приватні будинки (с. Катеринівка), приватний будинок (сел. Приколотне), приватний будинок, 3 господарчі споруди (с. Рогозянка);

у Харківському районі пошкоджено приватний будинок (с. Безруки);

у Чугуївському районі пошкоджено приватний будинок (с. Хотімля).

Транзитний евакуаційний пункт у Лозовій за добу прийняв 237 людей. Всього від початку роботи в Пункті зареєстровано 39 500 людей.