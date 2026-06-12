Окупанти упродовж доби атакували 45 населених пунктів Херсонщини, є постраждалі

Упродовж минулої доби під російськими обстрілами перебували 45 населених пунктів Херсонщини. Поранені 9 людей.

Про це у телеграмі написав начальник ОВА Олександр Прокудін.

Минулої доби під ворожим дроновим терором та артилерійськими обстрілами перебували Берислав, Білозерка, Кізомис, Велетенське, Розлив, Томина Балка, Софіївка, Чарівне, Новомиколаївка, Тараса Шевченка, Борозенське, Раківка, Нововоскресенське, Правдине, Дудчани, Золота Балка, Суханове, Томарине, Широка Балка, Станіслав, Біла Криниця, Киселівка, Велика Олександрівка, Комишани, Антонівка, Микільське, Садове, Старосілля, Новорайськ, Гаврилівка, Дніпровське, Зимівник, Качкарівка, Львове, Милове, Михайлівка, Наддніпрянське, Новокаїри, Понятівка, Придніпровське, Республіканець, Токарівка, Тягинка, Нововоронцовка та місто Херсон.

Російські військові били по критичній та соціальній інфраструктурі; житлових кварталах населених пунктів області, зокрема пошкодили багатоповерхівку та 2 приватні будинки.Також окупанти понівечили магазин, стільникові вежі, складські приміщення та приватні автомобілі.

«Нагадую, якщо ви бажаєте виїхати до більш безпечних місць, звертайтеся до обласного контакт-центру: 0800 101 102 та 0800 330 951», – написав Прокудін.