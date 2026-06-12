Львівські підприємці, які контролювали низку компаній-постачальників для потреб ЗСУ, надавали експосадовцю Міноборони неправомірну вигоду за вплив на службових осіб міністерства.

Двох львівських бізнесменів та колишнього посадовця Міністерства оборони підозрюють у схемі впливу на оборонні контракти вартістю 1,84 млрд грн.

Про це повідомили в Офісі генпрокурора.

Слідство встановило, що підприємці, які контролювали низку компаній-постачальників для потреб ЗСУ, надавали експосадовцю Міноборони неправомірну вигоду за вплив на службових осіб міністерства. Як інформує ДБР, йдеться про колишнього заступника начальника Головного управління матеріальних ресурсів МОУ.

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Йшлося про сприяння в погодженні, укладенні, авансуванні та виконанні договорів із підконтрольними їм підприємствами.

Слідство встановило два епізоди надання неправомірної вигоди: перекази коштів на банківські картки пов’язаних осіб на суму 150 тис. грн та оплату проживання, харчування і відпочинку в санаторії на понад 290 тис. грн. Загальна сума неправомірної вигоди перевищила 441 тис. грн.

Матеріали провадження містять листування між підозрюваними, у якому вони обговорювали перекази коштів, погодження документів, підписання договорів та авансування контрактів.

За інформацією слідства, винагороду надавали за сприяння в ухваленні рішень щодо щонайменше п’яти договорів Міноборони з підконтрольними товариствами на загальну суму понад 1,84 млрд грн.

За цими контрактами передбачалося постачання бронежилетів, шоломів, зимового одягу та спорядження для потреб оборони. На користь підприємств було перераховано понад 1 млрд грн авансів і оплат.

Львівським бізнесменам інкриміновано надання неправомірної вигоди за вплив на прийняття рішень службовими особами, а колишньому посадовцю Міноборони – одержання такої вигоди.