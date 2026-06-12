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Встановлено факти підкупу ексурядовця за оборонні замовлення вартістю 1,84 млрд грн

Львівські підприємці, які контролювали низку компаній-постачальників для потреб ЗСУ, надавали експосадовцю Міноборони неправомірну вигоду за вплив на службових осіб міністерства. 

Встановлено факти підкупу ексурядовця за оборонні замовлення вартістю 1,84 млрд грн

Двох львівських бізнесменів та колишнього посадовця Міністерства оборони підозрюють у схемі впливу на оборонні контракти вартістю 1,84 млрд грн.

Про це повідомили в Офісі генпрокурора.

Слідство встановило, що підприємці, які контролювали низку компаній-постачальників для потреб ЗСУ, надавали експосадовцю Міноборони неправомірну вигоду за вплив на службових осіб міністерства. Як інформує ДБР, йдеться про колишнього заступника начальника Головного управління матеріальних ресурсів МОУ.

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Йшлося про сприяння в погодженні, укладенні, авансуванні та виконанні договорів із підконтрольними їм підприємствами.

Слідство встановило два епізоди надання неправомірної вигоди: перекази коштів на банківські картки пов’язаних осіб на суму 150 тис. грн та оплату проживання, харчування і відпочинку в санаторії на понад 290 тис. грн. Загальна сума неправомірної вигоди перевищила 441 тис. грн.

Матеріали провадження містять листування між підозрюваними, у якому вони обговорювали перекази коштів, погодження документів, підписання договорів та авансування контрактів.

За інформацією слідства, винагороду надавали за сприяння в ухваленні рішень щодо щонайменше п’яти договорів Міноборони з підконтрольними товариствами на загальну суму понад 1,84 млрд грн

За цими контрактами передбачалося постачання бронежилетів, шоломів, зимового одягу та спорядження для потреб оборони. На користь підприємств було перераховано понад 1 млрд грн авансів і оплат.

Львівським бізнесменам інкриміновано надання неправомірної вигоди за вплив на прийняття рішень службовими особами, а колишньому посадовцю Міноборони – одержання такої вигоди.

  • Крім того, з січня 2024 року бізнесмени перебувають під вартою в межах іншого кримінального провадження щодо заволодіння понад 1 млрд грн під час постачання неякісної продукції для потреб ЗСУ. Один із них також обвинувачується у наданні неправомірної вигоди посадовій особі ДБР.
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