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Defense Tech

Компанія Airbus підписала три угоди щодо ППО. Серед партнерів – український виробник дронів P1-SUN Defense Tech. Новини

Три угоди за один день з українською, французькою та німецькою компаніями підписала європейська оборонна компанія Airbus Defence and Space.

Компанія Airbus підписала три угоди щодо ППО. Серед партнерів – український виробник дронів P1-SUN
Підписання угоди
Фото: SkyFall, Defender Media

На міжнародній аерокосмічній виставці ILA Berlin Air Show 2026 Airbus Defence and Space підписав угоди у сфері протиповітряної оборони одразу з трьома компаніями: українською SkyFall, французькою Alta Ares та німецькою Diehl Defence. Про це повідомили на сайті Airbus, а також пише Defender Media.

Угоди будуються навколо платформи Fortion IBMS – командно-управлінської системи Airbus, сертифікованої НАТО. Партнери постачають рішення для різних дистанцій: SkyFall – дрон-перехоплювач P1-SUN для знищення «шахедів», Alta Ares – перехоплювачі Black Bird і X-Lock із радіусом дії до 30 км, розгорнуті в Україні з 2024 року, Diehl Defence – зенітні ракетні комплекси IRIS-T SLM.

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«Для протидії новим загрозам потрібні технологічна гнучкість, взаємодія між країнами та перевірені в бою рішення», – заявив CEO Airbus Defence and Space Міхаель Шелльгорн.

За повідомленням Defender Media, партнерство SkyFall із Airbus спрямоване на посилення захисту повітряного простору України від атак безпілотників і ракет, а також на зміцнення ролі України як провідного європейського центру оборонних інновацій. Водночас ініціатива сприятиме розвитку європейської оборонної екосистеми.

Airbus Defence and Space – оборонний підрозділ Airbus SE, розробляє військові літаки, безпілотники та системи C2. SkyFall – український виробник дронів-перехоплювачів, відомий серією P1-SUN, а також важкими дронами Vampire. Alta Ares –  французький оборонно-технологічний стартап зі спеціалізацією на протидронових системах із ШІ. Diehl Defence – німецький виробник зенітних систем, зокрема IRIS-T SLM, що постачаються Україні з 2022 року.

Генеральним партнером проєкту Defense Tech є компанія F-Drones. Компанія розділяє погляди LB.ua щодо важливості обговорення теми оборонних технологій та не втручається у редакційну політику. Усі матеріали проєкту є незалежними та створеними відповідно до професійних стандартів.
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