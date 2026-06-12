Фігурант під вигаданими приводами задіяв для реєстрації Starlink щонайменше 12 своїх знайомих.

Йому загрожує довічне позбавлення волі з конфіскацією майна

Служба безпеки затримала в Одесі російського агента, який на замовлення ворога він реєстрував супутникові термінали Starlink для збройних угруповань країни-агресора.

Про це повідомили у спецслужбі.

Встановлено, що агентурне завдання виконував завербований ворогом місцевий вантажник. До уваги російських спецслужбістів він потрапив, коли шукав “легкі заробітки” у Телеграм-каналах.

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За обіцянку “швидких грошей” фігурант спочатку зареєстрував Starlink на своє ім’я і передав відповідні реквізити куратору з РФ.

Згодом агент одержав від нього вказівку на залучення максимальної кількості людей для незаконної верифікації нових терміналів.

Задокументовано, як фігурант під вигаданими приводами задіяв для реєстрації Starlink щонайменше 12 своїх знайомих. Співробітники СБУ поетапно задокументували протиправну діяльність агента і затримали його за місцем проживання.

Одночасно було заблоковано всі зареєстровані ним раніше супутникові системи зв’язку.

Під час обшуку в затриманого вилучено мобільні телефони, з яких він координував свою підривну діяльність з ворогом.

На підставі зібраних доказів слідчі Служби безпеки повідомили агенту про підозру за ч. 2 ст. 28, ч. 2 ст. 111 Кримінального кодексу України (державна зрада, вчинена за попередньою змовою групою осіб в умовах воєнного стану).

Зловмисник перебуває під вартою без права внесення застави. Йому загрожує довічне позбавлення волі з конфіскацією майна.

Комплексні заходи проводили співробітники Управління СБУ в Одеській області за процесуального керівництва обласної прокуратури.