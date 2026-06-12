Омбудсман вимагає покарати посадовців ТЦК і ВЛК за мобілізацію чоловіка з психічним розладом

Уповноважений Верховної Ради з прав людини Дмитро Лубінець відреагував на резонансну справу на Чернігівщині, де мобілізований розстріляв на полігоні своїх інструкторів.

Омбудсман наголосив, що відповідальність за трагедію мають понести також і ті службові особи, які визнали чоловіка придатним до служби.

Суд уже засудив виконавця злочину до довічного ув’язнення за вбивство двох військовослужбовців та замах на вбивство ще одного. Проте, за попередньою інформацією, засуджений мав підтверджений психічний розлад.

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Попри діагноз, він успішно пройшов військово-лікарську комісію, був мобілізований, отримав у руки зброю та відправлений на навчання, де згодом і вчинив стрілянину, зауважив Лубінець.

«Суд ухвалив вирок чоловіку, який стріляв. Але суспільство має отримати відповідь і на інші питання: де відповідальність тих, хто мобілізував цю людину і хто визнав її повністю придатною до служби? Ця фатальна подія стала не лише вироком конкретній людині, а й тривожним сигналом про проблеми в системі мобілізації, які держава більше не має права ігнорувати», — заявив омбудсман.

Лубінець направив офіційні звернення до Офісу Генерального прокурора, правоохоронних органів, а також командування Сухопутних військ ЗСУ.

Посадовець вимагає ретельно перевірити всі обставини призову засудженого, з'ясувати, чому ТЦК та ВЛК проігнорували стан його психічного здоров'я, а також відкрити кримінальні провадження та розпочати дисциплінарні перевірки щодо кожного посадовця, чиї дії або бездіяльність призвели до трагедії на полігоні.