«Мадяр»: російське командування заборонило військові перевезення двома трасами на окупованому півдні України
Відео«Мадяр»: російське командування заборонило військові перевезення двома трасами на окупованому півдні України
Американські джазмени виступили на фестивалі в Москві, активісти вимагають скасувати їхні виступи в Штатах
Американські джазмени виступили на фестивалі в Москві, активісти вимагають скасувати їхні виступи в Штатах
Прокурор, який видав ордер на арешт Путіна, відсторонений з посади
Прокурор, який видав ордер на арешт Путіна, відсторонений з посади
Без броні. Чому українські виробники бронетехніки говорять про відсутність держзамовлень і що кажуть у МОУ
Без броні. Чому українські виробники бронетехніки говорять про відсутність держзамовлень і що кажуть у МОУ
«Тільки офіцер, який ногами пройшов поле бою, знає, з чим зіштовхується солдат»: сім фактів про «Трійку»
«Тільки офіцер, який ногами пройшов поле бою, знає, з чим зіштовхується солдат»: сім фактів про «Трійку»
Правоохоронці заявили про ліквідацію масштабного виробництва підроблених документів на Київщині
ФотоПравоохоронці заявили про ліквідацію масштабного виробництва підроблених документів на Київщині
​Закон про рибу: ризики для питної води й забудови берегів
​Закон про рибу: ризики для питної води й забудови берегів
ЗМІ: Супутники виявили масштабне будівництво російських військових баз біля європейських кордонів
ЗМІ: Супутники виявили масштабне будівництво російських військових баз біля європейських кордонів
На війні загинув захисник з 3 ОШБ, музикант Ярослав "Варнак" Іванов
На війні загинув захисник з 3 ОШБ, музикант Ярослав "Варнак" Іванов
ГоловнаСуспільствоВійна

Омбудсман вимагає покарати посадовців ТЦК і ВЛК за мобілізацію чоловіка з психічним розладом

ВЛК, яку проходив мобілізований, підтвердила, що він здоровий.

Омбудсман вимагає покарати посадовців ТЦК і ВЛК за мобілізацію чоловіка з психічним розладом
омбудсман Дмитро Лубінець
Фото: Дмитро Лубінець

Уповноважений Верховної Ради з прав людини Дмитро Лубінець відреагував на резонансну справу на Чернігівщині, де мобілізований розстріляв на полігоні своїх інструкторів. 

Омбудсман наголосив, що відповідальність за трагедію мають понести також і ті службові особи, які визнали чоловіка придатним до служби.

Суд уже засудив виконавця злочину до довічного ув’язнення за вбивство двох військовослужбовців та замах на вбивство ще одного. Проте, за попередньою інформацією, засуджений мав підтверджений психічний розлад. 

Реклама

Попри діагноз, він успішно пройшов військово-лікарську комісію, був мобілізований, отримав у руки зброю та відправлений на навчання, де згодом і вчинив стрілянину, зауважив Лубінець.

«Суд ухвалив вирок чоловіку, який стріляв. Але суспільство має отримати відповідь і на інші питання: де відповідальність тих, хто мобілізував цю людину і хто визнав її повністю придатною до служби? Ця фатальна подія стала не лише вироком конкретній людині, а й тривожним сигналом про проблеми в системі мобілізації, які держава більше не має права ігнорувати», — заявив омбудсман.

Лубінець направив офіційні звернення до Офісу Генерального прокурора, правоохоронних органів, а також командування Сухопутних військ ЗСУ.

Посадовець вимагає ретельно перевірити всі обставини призову засудженого, з'ясувати, чому ТЦК та ВЛК проігнорували стан його психічного здоров'я, а також відкрити кримінальні провадження та розпочати дисциплінарні перевірки щодо кожного посадовця, чиї дії або бездіяльність призвели до трагедії на полігоні.

  • Днями Чернігівський районний суд виніс вирок – довічне позбавлення волі жителю Київщини за вбивство двох військовослужбовців та замах на життя третього під час стрільб на території навчального центру на Чернігівщині у липні 2025 року.
Реклама
Читайте також
Реклама
Про використання cookies
Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies
Про файли cookies