В тимчасово окупованих Олешках на Херсонщині досі залишається близько 1700 жителів, серед них понад 40 дітей. Попри гуманітарну кризу, виїхати і в'їхати в місто неможливо.

Про це в ефірі Українського Радіо заявила начальниця Олешківської МВА Тетяна Гасаненко.

За її словами, безпекова ситуація в громаді залишається критичною. Олешки фактично перебувають на лінії бойового зіткнення, а дороги навколо міста заміновані.

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"Місто заблоковане, там залишається близько 1700 жителів, серед них понад 40 дітей, але виїхати і в'їхати в місто неможливо", – наголосила Гасаненко.

За даними МВА, через мінування та постійні обстріли будь-які спроби залишити місто становлять смертельну небезпеку. Лише на початку червня під час спроби заїхати до Олешок на мінах підірвалися чотири автомобілі, унаслідок чого двоє людей загинули.

Водночас в усій Олешківській громаді залишається близько 6 тисяч жителів та 182 дитини. Кринки, Підстепне, Піщанівка, Саги та Заплава знищені повністю, ще кілька сіл зазнали руйнувань на 80%.

За словами очільниці МВА, місто перебуває у важкій гуманітарній кризі. В Олешках немає електроенергії, газу та централізованого водопостачання.

"Електроенергія відсутня в місті вже більше чотирьох років. Немає ні світла, ні газу, ні питної води", – повідомила Гасаненко.

Вона додала, що постачання продуктів харчування практично припинилося, а мешканці змушені виживати в умовах постійного дефіциту їжі та готувати на відкритому вогні.

Окремо Гасаненко заявила, що російські військові часто пересуваються містом у цивільному одязі, а іноді навіть у жіночому вбранні.

"Вони майже не пересуваються по Олешках вдень. Якщо й пересуваються, то або в цивільному одязі, або в жіночих вбраннях", – зазначила вона.

За словами начальниці МВА, окупанти не забезпечують ані цивільне населення, ані власних військових продовольством. Через це фіксуються випадки мародерства та насильства щодо місцевих жителів.

Влада та міжнародні партнери продовжують працювати над створенням гуманітарного коридору для евакуації цивільного населення, однак наразі Росія не погоджується на його відкриття.

"Ми сподіваємося, що міжнародні організації зможуть стати гарантами безпечної евакуації людей із міста", – підкреслила Гасаненко.