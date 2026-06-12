Гідрометцентр попередив про грози і шквали в Україні на вихідних

З 13 по 15 червня більшість областей накриє атмосферний фронт із Західної Європи, який принесе нестійку літню погоду з рясними дощами.

Про це повідомив Український гідрометцентр.

Найактивнішим фронт буде вдень 13 червня на Лівобережжі та в Криму.

Слідом за фронтом із заходу та північного заходу прийде волога й відчутно прохолодніша повітряна маса. Її відчують жителі більшої частини України, крім південних та східних регіонів. Протягом вихідних також коливатимуться атмосферний тиск і вологість.

Синоптики також оголосили попередження про небезпечні метеорологічні явища. Вдень 13 червня на Лівобережжі та в Криму пройдуть грози, а в окремих районах очікується град та шквали зі швидкістю 15–20 м/с (І рівень небезпечності, жовтий).

Такі погодні умови можуть ускладнити рух транспорту та роботу комунальних, енергетичних і будівельних підприємств.