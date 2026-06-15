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МЗС: Арбітражний трибунал підтвердив права України як прибережної держави в Азовському морі та Керченській протоці

Також трибунал визнав, що Росія порушила норми міжнародного права під час реалізації інфраструктурних проєктів у цих акваторіях.

МЗС: Арбітражний трибунал підтвердив права України як прибережної держави в Азовському морі та Керченській протоці
Публічні слухання у справі Україна проти РФ
Фото: EPA/UPG

Арбітражний трибунал підтвердив, що Україна зберігає статус прибережної держави в Чорному та Азовському морях, а також у Керченській протоці. Росія порушила норми міжнародного права під час реалізації інфраструктурних проєктів у цих акваторіях та не виконала свої зобов’язання щодо захисту морського середовища.

Про це повідомляє Міністерство закордонних справ України, коментуючи рішення Арбітражного трибуналу у справі щодо прав прибережної держави в Чорному морі, Азовському морі та Керченській протоці.

Йдеться про справу "Україна проти Російської Федерації", яку Київ ініціював ще 14 вересня 2016 року. Остаточне рішення по суті трибунал ухвалив 22 квітня 2026 року.

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У МЗС наголосили, що трибунал не визнав Азовське море та Керченську протоку так званим "російським озером". Натомість було підтверджено їхній статус як внутрішніх вод двох держав – України та Росії.

"Україна незмінно залишається прибережною державою в Чорному морі, Азовському морі й Керченській протоці та зберігає за собою всі наділені їй міжнародним правом суверенні права, а жодні протиправні односторонні дії Росії після 2022 року на це не вплинули", – зазначили у зовнішньополітичному відомстві.

Також арбітри встановили, що Росія порушила положення Конвенції ООН з морського права, оскільки не провела належної оцінки впливу на довкілля під час будівництва Керченського мосту, прокладання підводних енергетичних кабелів та газопроводу.

Крім того, російська сторона не забезпечила належного інформування та оприлюднення результатів екологічних оцінок, що суперечить міжнародним зобов’язанням у сфері захисту морського середовища.

У МЗС підкреслили, що рішення трибуналу стало черговим підтвердженням відсутності міжнародного визнання спроб Росії змінити правовий статус українських морських акваторій після окупації українських територій.

"Рішення Арбітражного трибуналу є черговим підтвердженням того, що Російська Федерація системно зневажає норми міжнародного права, а її спроби нав’язати світові наслідки злочинної агресії як “нову реальність” не мають і не матимуть міжнародно-правового визнання", – наголосили в МЗС.

  • 14 вересня 2016 року Україна подала окремий позов проти РФ за порушення країною-окупантом Конвенції ООН з морського права 1982 року. В травні 2017 пройшло перше засідання трибуналу, на якому створили арбітраж, 19 лютого 2018 року Україна подала свої докази.
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