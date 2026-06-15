"Можливо, ми зможемо щось зробити": Трамп заявив, що зосередиться на завершенні війни РФ проти України

Президент США Дональд Трамп заявив, що після досягнення домовленостей з Іраном, Сполучені Штати можуть більше зосередитися на завершенні війни РФ проти України.
Про це глава Білого дому сказав журналістам під час зустрічі з президентом Франції Еммануелем Макроном перед самітом G7 в Евіан-ле-Бені, пише Укрінформ.
"Учора в нас відбулася дуже хороша розмова з президентом Зеленським і президентом Путіним, і я бачу, що, можливо, ми зможемо щось зробити – я дійсно хочу", – зазначив Трамп.
Він додав, що, на його думку, обидві сторони нібито відкриті до можливих домовленостей.
"Тепер, коли з цим (угодою з Іраном, - ред.) завершено, ми збираємося зосередитися на цьому (припинення війни в Україні, - ред.)", – сказав президент США.
- Учора президент Володимир Зеленський провів телефонну розмову з президентом США Дональдом Трампом. Глава держави привітав Трампа з днем народження. Також, за його словами, вони обговорили багато ключових речей, серед яких - мир.
- Пізніше стало відомо, що Трамп також розмовляв із Путіним. Російський диктатор привітав Трампа з 80-м днем народження. Сторони також обговорили потенційне досягнення угоди Вашингтона з Тегераном.