"Можливо, ми зможемо щось зробити": Трамп заявив, що зосередиться на завершенні війни РФ проти України

На думку Трампа, і Зеленський, і Путін "відкриті до можливих домовленостей".

Президент США Дональд Трамп заявив, що після досягнення домовленостей з Іраном, Сполучені Штати можуть більше зосередитися на завершенні війни РФ проти України.

Про це глава Білого дому сказав журналістам під час зустрічі з президентом Франції Еммануелем Макроном перед самітом G7 в Евіан-ле-Бені, пише Укрінформ.

"Учора в нас відбулася дуже хороша розмова з президентом Зеленським і президентом Путіним, і я бачу, що, можливо, ми зможемо щось зробити – я дійсно хочу", – зазначив Трамп.

Він додав, що, на його думку, обидві сторони нібито відкриті до можливих домовленостей.

"Тепер, коли з цим (угодою з Іраном, - ред.) завершено, ми збираємося зосередитися на цьому (припинення війни в Україні, - ред.)", – сказав президент США.

Учора президент Володимир Зеленський провів телефонну розмову з президентом США Дональдом Трампом. Глава держави привітав Трампа з днем народження. Також, за його словами, вони обговорили багато ключових речей, серед яких - мир.