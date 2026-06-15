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"Можливо, ми зможемо щось зробити": Трамп заявив, що зосередиться на завершенні війни РФ проти України

На думку Трампа, і Зеленський, і Путін "відкриті до можливих домовленостей".

"Можливо, ми зможемо щось зробити": Трамп заявив, що зосередиться на завершенні війни РФ проти України
Дональд Трамп
Фото: EPA/UPG

Президент США Дональд Трамп заявив, що після досягнення домовленостей з Іраном, Сполучені Штати можуть більше зосередитися на завершенні війни РФ проти України.

Про це глава Білого дому сказав журналістам під час зустрічі з президентом Франції Еммануелем Макроном перед самітом G7 в Евіан-ле-Бені, пише Укрінформ.

"Учора в нас відбулася дуже хороша розмова з президентом Зеленським і президентом Путіним, і я бачу, що, можливо, ми зможемо щось зробити – я дійсно хочу", – зазначив Трамп.

Він додав, що, на його думку, обидві сторони нібито відкриті до можливих домовленостей.

"Тепер, коли з цим (угодою з Іраном, - ред.) завершено, ми збираємося зосередитися на цьому (припинення війни в Україні, - ред.)", – сказав президент США.

  • Пізніше стало відомо, що Трамп також розмовляв із Путіним. Російський диктатор привітав Трампа з 80-м днем народження. Сторони також обговорили потенційне досягнення угоди Вашингтона з Тегераном. 
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