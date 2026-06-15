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У США розбився стратегічний бомбардувальник B-52

Це сталось невдовзі після зльоту.

У США розбився стратегічний бомбардувальник B-52
Boeing B-52 Stratofortress
Фото: Вікіпедія

На авіабазі Едвардс у Каліфорнії розбився бомбардувальник B-52  ВПС США.

Про це пише Bloomberg, посилаючись на повідомлення Пентагону.

Аварія сталась невдовзі після зльоту. "Масштаби збитків наразі невідомі, але аварійні бригади відреагували негайно після аварії о 11:20 ранку за тихоокеанським часом",- йдеться в повідомленні.

Більше інформації обіцяють надати згодом. Наразі інформації про постраждалих немає.

Відомо, що далекобійний бомбардувальник компанії Boeing Co. зазвичай перевозить п'ятьох членів екіпажу та експлуатується ВПС з 1950-х років. Вартість літака становить близько 84 мільйонів доларів.

За даними видання, бомбардувальники були задіяні в операціях проти Ірану, допомагаючи завдавати ударів по ключових цілях, таких як системи протиповітряної оборони та командні пункти.

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