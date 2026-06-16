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Reuters: справжні масштаби спалаху еболи в Конго досі невідомі

Урядові дані, ймовірно, применшують кількість жертв.

Reuters: справжні масштаби спалаху еболи в Конго досі невідомі
Фото: EPA/UPG

Через місяць після підтвердження випадків лихоманки Ебола на сході Конго справжні масштаби хвороби залишаються невідомими, оскільки значні прогалини в даних спотворюють картину, а опір громади перешкоджає реагуванню.

Про це пише Reuters, посилаючись на дані медиків та посадовців.

У трьох уражених провінціях Конго наразі зареєстровано 782 підтверджених випадки захворювання та 181 смерть, що означає, що це вже третій за смертністю спалах Еболи за всю історію спостережень.

За даними видання, урядові дані, ймовірно, занижують справжню кількість жертв.Багато громад, особливо ті, що постраждали від збройного конфлікту, досі не мають доступу до тестових наборів. Пацієнти також тікають з центрів лікування або ізоляції.

Всесвітня організація охорони здоров'я заявила, що лікарняних потужностей для лікування та ізоляції пацієнтів з Еболою недостатньо.

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