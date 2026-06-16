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Зеленський у Женеві зустрівся з президентом Швейцарії

Говорили про ППО, дрони та енергетику.

Зеленський у Женеві зустрівся з президентом Швейцарії
Володимир Зеленський і Гі Пармелен
Фото: ОП

Перед участю у саміті "Великої сімки" у французькому Евіані Президент України Володимир Зеленський після прибуття до Женеви провів розмову зі своїм швейцарським колегою Гі Пармеленом.

Як розповів глава держави у Telegram, він поінформував президента про російські атаки, ситуацію на фронті, дальнобійні українські страйки та потреби України щодо посилення протиповітряної оборони. Політики обговорили санкційні кроки для того, щоб змусити Росію сісти за стіл переговорів. 

Зеленський подякував Пармелену за співпрацю в енергетичній сфері, завдяки якій Україна змогла пройти минулу зиму. Президент висловив сподівання на подальшу підтримку з боку Швейцарії. 

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