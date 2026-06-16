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У Кабміні прогнозують виконання бенчмарків вступу до ЄС упродовж 2 років

Усе потрібне законодавство планують ухвалити до кінця 2027 року.

У Кабміні прогнозують виконання бенчмарків вступу до ЄС упродовж 2 років
Фото: EPA/UPG

Віцепрем'єр-міністр з європейської та євроатлантичної інтеграції України Тарас Качка після оголошення про відкриття кластеру "Основи" в межах переговорів про вступ у Євросоюз заявив, що на виконання критеріїв приєднання до блоку в нашої держави може піти близько двох років.

Як пише "Європейська правда", в уряді вважають досягення усіх так званих "бенчмарків" можливим за період від кількох місяців до кількох років. Середній час, за словами Качки, скаладає саме два роки - тож вступ України до ЄС варто очікувати не раніше 2028 року.

Важливим етапом має стати ухвалення та впровадження усього необхідного масиву законодавчих ініціатив. У Кабміні для цього визначили період до кінця 2027 року.

Віцепрем'єр також переконує, що п'ять інших кластерів переговорів будуть відкриті за одностайної підтримки усіх членів ЄС. Угорщина, яка в останні роки виступала головною перепоною, не має після зміни уряду блокувати процес.

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