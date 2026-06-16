“Татнефть” обмежила продаж бензину та дизелю на заправках своєї мережі АЗС по всій Росії

Одна з найбільших нафтових компаній Росії "Татнефть" обмежила продаж бензину на заправках своєї мережі АЗС по всій країні. Про це повідомляють російські медіа, а також очільник Центру протидії дезинформації при РНБО Андрій Коваленко.

На гарячій лінії компанії повідомили, що запровадили тимчасовий ліміт на відпустку бензину та дизельного палива по всій Росії. Терміни обмежень невідомі.

Зокрема, на заправках у Челябінську водіям повідомляють, що для легкових автомобілів відпускають 30 літрів бензину та 60 літрів дизеля. Для вантажних автомобілів обмеження складає 300 літрів.

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Крім того, за словами оператора, гарячої лінії, діють обмеження і щодо оплати — приймаються лише готівка.

“Результат авантюри путіна - ганьба росії і його особиста ганьба. Для кожного росіянина це ще й погіршення життя вже сьогодні, і це справедливо. Бо росіяни відповідальні за війну і збереження путіна при владі в рф” — написав Андрій Коваленко.

Раніше агентство Reuters повідомило, що після ударів по НПЗ "Татнефти" у Нижньокамську 12 червня підприємство повністю припинило виробництво. Після цього мешканці низки регіонів РФ почали повідомляти, що на заправках мережі не вистачає палива.