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Генштаб ЗСУ: Росіяни найбільше атакують на Покровському і Гуляйпільському напрямках

На Краматорському зафіксували одну штурмову дію окупантів поблизу міста Часів Яр.

Генштаб ЗСУ: Росіяни найбільше атакують на Покровському і Гуляйпільському напрямках
українські бійці
Фото: facebook/Тактична група 'Вугледар'

Станом на 16:00 16 червня на фронті відбулися 73 бойові зіткнення. 

Про це повідомив Генштаб ЗСУ.

Від артилерійських обстрілів постраждали населені пункти Кореньок, Малушине, Рижівка, Яструбщина, Будки Сумської області. Крім того, авіаційних ударів загарбників зазнали Суходіл, Лужки, Мала Слобідка й Уланове Сумської області.

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На Північно-Слобожанському і Курському напрямках наші війська відбили одну атаку ворога. Противник здійснив 26 обстрілів позицій наших військ та населених пунктів.

На Південно-Слобожанському Сили оборони відбили дві атаки загарбників поблизу населеного пункту Гранів.

На Куп’янському українські воїни зупинили дві спроби окупантів просунутися вперед у бік населених пунктів Подоли та Борівська Андріївка.

На Лиманському зафіксували дев'ять ворожих атак. Наші захисники успішно відбили шість штурмових дій біля Зарічного, Андріївки, Дробишевого, Лимана, Діброви та в районі Озерного. Три бойові зіткнення тривають.

На Слов’янському напрямку противник п'ять разів намагався вклинитися в нашу оборону. Чотири атаки відбиті поблизу Закітного та у бік населених пунктів Крива Лука, Миколаївка, Рай-Олександрівка. Одне боєзіткнення триває.

На Краматорському зафіксували одну штурмову дію окупантів поблизу міста Часів Яр.

На Костянтинівському відбулися сім атак поблизу населених пунктів Іванопілля, Іллінівка, Плещіївка та в напрямку Костянтинівки, Миколайпілля, Довгої Балки. Шість атак відбито, одна триває.

На Покровському агресор здійснив 24 штурмові дії. Українські оборонці вже відбили 22 атаки в районах Родинського, Новоолександрівки, Шевченка, Котлиного, Удачного та в напрямку Нового Шахового, Вільного, Кучерового Яру, Білицького, Никанорівки, Нового Донбасу. Дві атаки тривають.

На Олександрівському напрямку противник два рази атакував у районі Вороного.

На Гуляйпільському окупанти здійснили 18 атак у районах населених пунктів Солодке, Лугівське, Новоселівка та в бік Добропілля, Воздвижівки, Цвіткового, Чарівного. П'ятнадцять штурмів відбито, три боєзіткнення тривають.

На Оріхівському та Придніпровському напрямках наступальних дій ворога не було.

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