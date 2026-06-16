Зеленський заявив, що Трамп позитивно налаштований щодо допомоги Україні

Президент Володимир Зеленський поспілкувався з головною редакторкою Reuters Алессандрою Галлоні по відеозв’язку із саміту G7 у межах саміту Reuters NEXT у Лондоні.

Він сказав, що обговорення України на G7 були позитивними.

Reuters наводить короткий перелік заяв президента України:

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Серед усіх лідерів G7 була одностайність у тому, що Росія не перемагає у війні й має якнайшвидше укласти угоду.

Усі лідери G7 визнали, що Росія хоче атакувати цивільну інфраструктуру, додав він.

Трамп був дуже позитивно налаштований щодо того, що США можуть допомогти Україні додатковими ракетами для ППО.

G7 обговорила нові санкції проти Росії, зокрема проти енергетичного сектору, банківської сфери та військової галузі.

Багато людей навколо Путіна підштовхують його до більшої мобілізації військ.

Зеленський також сказав, що 60% російського суспільства хоче зупинити війну.