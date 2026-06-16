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Трамп заявив, що “Росія має укласти угоду” з Україною. Президент США також анонсував зустріч із Зеленським

Президенти поговорили під час одного із заходів на саміті G7. Вони мають пізніше сьогодні провести ще одну зустріч.

Трамп заявив, що “Росія має укласти угоду” з Україною. Президент США також анонсував зустріч із Зеленським
Зеленський і Трамп на саміті G7 у Франції, 16 червня 2026
Фото: Офіс президента

Президент США Дональд Трамп заявив, що “Росія має укласти угоду” з Україною.

Про це він сказав на полях саміту G7 у Франції, передає Clash Report.

Журналіст запитав Трампа, як могла би виглядала мирна угода щодо України.

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“Ну, у нас вона є, але... е-е, у нас була хороша зустріч [раніше сьогодні], я також зустрінуся з ним [Зеленським] пізніше. У нас була дуже хороша зустріч. Дивіться, Росія має укласти угоду”, – сказав Трамп. 

Він додав, що Росія втратила величезну кількість людей, як і Україна. Минулого місяця, за словами Трампа, вони втратили 35 000 солдатів на двох. “Задумайтеся про це. Це щомісяця, в середньому вони втрачають по 25 000 людей, переважно солдатів”.

Зазначимо, що, за даними українського військового командування, саме Росія втрачає понад 30 тисяч солдатів щомісяця.

Доповнено. Згодом Зеленський опублікував фото короткої зустрічі з Трампом. 

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