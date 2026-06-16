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Зеленський: головне завдання саміту G7 - посилити ППО і підштовхнути Росію до дипломатії

Президент повідомив, що вже зустрівся з Макроном. 

Зеленський: головне завдання саміту G7 - посилити ППО і підштовхнути Росію до дипломатії
Володимир Зеленський і Еммануель Макрон
Фото: Скриншот відео

Президент Володимир Зеленський назвав змістовними зустрічі на саміті G7 і заявив, що ключовим завданням є посилити ППО та підштовхнути Росію до дипломатії.

Про це він написав у Telegram.

Зеленський зазначив, що вже провів зустріч із президентом Франції Еммануелєм Макроном. 

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"Вже змістовно почались зустрічі на саміті G7 у Франції. Емманюелю, пане Президенте, дякую! Графік на день серйозний. Головне – посилити ППО для України та підштовхнути дипломатію, щоб Росія завершила свою війну. Мир потрібен", - написав він. 

Фото: тг-канал Zelenskiy/ official

Фото: тг-канал Zelenskiy/ official

Фото: тг-канал Zelenskiy/ official

Фото: тг-канал Zelenskiy/ official

Раніше речник Зеленського повідомив, що сьогодні президент візьме участь у саміті "Великої сімки" в Евіані. Він зазначив, що після короткої зустрічі "на ногах" із президентом Франції Еммануелєм Макроном Зеленський візьме участь у спеціальному засіданні "G7 - Україна".

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