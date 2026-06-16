Тимошенко подала клопотання про передачу її справи з ВАКС до Київського апеляційного суду, - ЦПК

Захист мотивує це тим, що нібито є конфлікт між нардепом Сергієм Власенком та представниками ВАКС.

Під час підготовчого засідання Юлія Тимошенко подала клопотання про передачу справи до Київського апеляційного суду.

Про це повідомляє Центр протидії корупції.

Зазначається, що захист мотивує це тим, що нібито є конфлікт між нардепом Сергієм Власенком та представниками ВАКС.

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У ЦПК нагадали, що Власенко нещодавно подав законопроєкт №15289, який передбачає покарання до пʼяти років за ґратами для правоохоронців, які оприлюднять докази про корупційні та інші злочини політиків.

Засідання відклали до вирішення питання Апеляційною палатою ВАКС. Наступне засідання відбудеться 7 липня, оскільки Тимошенко з 24 червня по 3 липня буде у міжнародній поїздці.

Раніше Власенко також заявляв про тиск з боку НАБУ та назвав обшук у своєму кабінеті незаконним.

Власенко очолює Тимчасову слідчу комісію Верховної Ради з питань розслідування можливих фактів корупційних або пов'язаних з корупцією правопорушень в правоохоронних органах, судах та органах судової влади. Минулого року він поскаржився, що ВАКС не відповів на запит про організацію діяльності відповідних органів, зокрема щодо видатків з Державного бюджету України на їх діяльність, фактичний розмір використаних коштів, штатну та фактичну чисельність працівників та розмір їх заробітної плати. У відповідь ВАКС закликав керівництво Ради не дозволяти маніпуляцій.

Справа Юлії Тимошенко

НАБУ і САП повідомили, що зафіксували пропозицію надання народним депутатам систематичної неправомірної вигоди від лідерки парламентської фракції. Вони оприлюднили записи розмов, де лідерка парламентської фракції пропонує депутату не її політсили в обмін на ухвалення рішення кошти: "десятку". Цим депутатом був “слуга народу” Ігор Копитін.

Такі оплати мали проводити щомісяця в обмін на те, як саме голосуватимуть депутати. Зокрема, обговорювали голосування за зняття посадовців, але відмову від голосування за призначення, підтримку включень законопроєктів до порядку денного, але її відсутність у голосуваннях за сам законопроєкт.

На аудіо лунала фраза "грохнути більшість". За версією слідства, депутатка вирішила скористатися парламентською кризою, що виникла у зв'язку з викриттям корупції серед нардепів "Слуги народу", які отримували кошти в конвертах за "правильні голосування".

Підозра оголошена за ч. 4 ст. 369 КК України – пропозиція, обіцянка або надання неправомірної вигоди службовій особі, яка займає особливо відповідальне становище, або вчинені організованою групою осіб чи її учасником. Карається позбавленням волі на строк від п’яти до десяти років з конфіскацією майна або без такої.

Більше на цю тему – в матеріалі Анни Стешенко "«Ми маємо грохнути цю більшість»: що стоїть за підозрою НАБУ Юлії Тимошенко".

16 січня ВАКС обрав Тимошенко запобіжний захід – заставу в 33,3 млн гривень. Прокурори просили про 50 млн застави, а Тимошенко – залишити її без запобіжного заходу або ж призначити особисте зобов'язання.

Тимошенко призначили заставу і частково арештували майно. Згодом апеляція зняла два обмеження, а нещодавно дозволив їй одноразовий виїзд за кордон.