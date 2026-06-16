Тимошенко подала клопотання про передачу її справи з ВАКС до Київського апеляційного суду, - ЦПК

Під час підготовчого засідання Юлія Тимошенко подала клопотання про передачу справи до Київського апеляційного суду.
Про це повідомляє Центр протидії корупції.
Зазначається, що захист мотивує це тим, що нібито є конфлікт між нардепом Сергієм Власенком та представниками ВАКС.
У ЦПК нагадали, що Власенко нещодавно подав законопроєкт №15289, який передбачає покарання до пʼяти років за ґратами для правоохоронців, які оприлюднять докази про корупційні та інші злочини політиків.
Засідання відклали до вирішення питання Апеляційною палатою ВАКС. Наступне засідання відбудеться 7 липня, оскільки Тимошенко з 24 червня по 3 липня буде у міжнародній поїздці.
Раніше Власенко також заявляв про тиск з боку НАБУ та назвав обшук у своєму кабінеті незаконним.
Власенко очолює Тимчасову слідчу комісію Верховної Ради з питань розслідування можливих фактів корупційних або пов'язаних з корупцією правопорушень в правоохоронних органах, судах та органах судової влади. Минулого року він поскаржився, що ВАКС не відповів на запит про організацію діяльності відповідних органів, зокрема щодо видатків з Державного бюджету України на їх діяльність, фактичний розмір використаних коштів, штатну та фактичну чисельність працівників та розмір їх заробітної плати. У відповідь ВАКС закликав керівництво Ради не дозволяти маніпуляцій.
Справа Юлії Тимошенко
НАБУ і САП повідомили, що зафіксували пропозицію надання народним депутатам систематичної неправомірної вигоди від лідерки парламентської фракції. Вони оприлюднили записи розмов, де лідерка парламентської фракції пропонує депутату не її політсили в обмін на ухвалення рішення кошти: "десятку". Цим депутатом був “слуга народу” Ігор Копитін.
- Такі оплати мали проводити щомісяця в обмін на те, як саме голосуватимуть депутати. Зокрема, обговорювали голосування за зняття посадовців, але відмову від голосування за призначення, підтримку включень законопроєктів до порядку денного, але її відсутність у голосуваннях за сам законопроєкт.
- На аудіо лунала фраза "грохнути більшість". За версією слідства, депутатка вирішила скористатися парламентською кризою, що виникла у зв'язку з викриттям корупції серед нардепів "Слуги народу", які отримували кошти в конвертах за "правильні голосування".
- Підозра оголошена за ч. 4 ст. 369 КК України – пропозиція, обіцянка або надання неправомірної вигоди службовій особі, яка займає особливо відповідальне становище, або вчинені організованою групою осіб чи її учасником. Карається позбавленням волі на строк від п’яти до десяти років з конфіскацією майна або без такої.
- Більше на цю тему – в матеріалі Анни Стешенко "«Ми маємо грохнути цю більшість»: що стоїть за підозрою НАБУ Юлії Тимошенко".
- 16 січня ВАКС обрав Тимошенко запобіжний захід – заставу в 33,3 млн гривень. Прокурори просили про 50 млн застави, а Тимошенко – залишити її без запобіжного заходу або ж призначити особисте зобов'язання.
- Тимошенко призначили заставу і частково арештували майно. Згодом апеляція зняла два обмеження, а нещодавно дозволив їй одноразовий виїзд за кордон.
- У квітні НАБУ і САП завершили слідство у справі Тимошенко. До 24 травня тривав етап ознайомлення сторони захисту з матеріалами.
- 26 травня цього року справу Тимошенко передали до ВАКС.