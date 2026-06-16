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Лідери G7 майже годину чекали на Трампа, Макрона і Зеленського перед засіданням у Франції

Видання The Guardian повідомляє про ймовірну зустріч Трампа, Макрона і Зеленського перед офіційним заходом. 

Лідери G7 майже годину чекали на Трампа, Макрона і Зеленського перед засіданням у Франції
Трамп, Макрон, Зеленський на саміті G7 у Франції, 16 червня 2026
Фото: EPA/UPG

У вівторок, 16 червня, ключове засідання саміту G7 у французькому Ев’ян-ле-Бені за участю президента України Володимира Зеленського розпочалося майже із годинним запізненням. Причиною стала відсутність у залі президента США Дональда Трампа, президента Франції Еммануеля Макрона та Зеленського, пише The Guardian.

За даними кореспондента видання, решта лідерів G7 — представники ЄС, Канади, Німеччини, Італії, Японії та Великої Британії — тривалий час чекали на початок зустрічі. Журналіст назвав таку ситуацію «дуже незвичною».

Лідерів кілька разів інформували, що засідання може розпочатися найближчим часом. Британський прем’єр Кір Стармер, за спостереженнями журналіста, намагався з’ясувати, чи відбувається окрема зустріч за участю відсутніх лідерів. Прем’єр Канади Марк Карні сказав йому «Але чим довше це триватиме, тим краще» — ймовірно, маючи на увазі можливі переговори між Трампом, Макроном і Зеленським.

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Раніше повідомлялося, що перед засіданням Зеленський і Макрон мали коротку двосторонню зустріч. Чи долучився до неї Трамп — невідомо.

Згодом Трамп, Макрон і Зеленський зайшли до зали разом, після чого засідання G7 розпочалося. Зеленський і Трамп сіли по обидва боки від президента Франції.

The Guardian зазначає, що ці сцени показали особливу роль Трампа на саміті. За оцінкою видання, попри спільну вагу G7, зустріч значною мірою зводиться до спроб узгодити позиції саме з президентом США щодо ключових міжнародних питань.

Окремо видання повідомило, що канцлер Німеччини Фрідріх Мерц подарував Трампу футболку збірної Німеччини з номером 47. Трамп є 47-м президентом США, а США разом із Канадою та Мексикою приймають Чемпіонат світу з футболу 2026 року.

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