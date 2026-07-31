“Людина-Павук: Абсолютно Новий День”. Супергерої теж плачуть

29 липня в прокат вийшов супергеройський екшн “Людина-Павук: Абсолютно Новий День”. Це вже дев’ятий фільм з франшизи про Спайдермена, якщо враховувати трилогію Сема Реймі з Тобі Макгвайром та дилогію Марка Вебба з Ендрю Гарфілдом. “Людина-Павук: Абсолютно Новий День” перезапускає франшизу з Томом Голландом, даючи одному з найпопулярніших супергероїв новий шлях у кіно. Кінокритик Ігор Кромф подиився нову стрічку і розповідає, чому вона вийшла не надто супергеройською.

Останній дотепер фільм про Людину-Павука вийшов п’ять років тому. Це велика перерва для популярного супергероя, хоча, можливо, саме це і робить його популярним. У стрічці “Людина-Павук: Додому шляху немає” закляття Доктора Стренджа змусило всіх забули про Спайдермена (Том Голланд), включно з його коханою Мішель (Зендея) та найкращим другом Недом (Джейкоб Баталон).

У новому фільмі Пітер Паркер живе в глибокій депресії, адже сумує за другом та не може розлюбити кохану. Він усамітнюється та занурюється в роботу: цілими днями тягає гантелі та вдосконалює костюм Спайдермена, аби розібратися з усіма злочинцями Нью-Йорка (у порівнянні з минулими фільмами, вони сильно втратили розмах, скотившись до рівня простих грабіжників банку). Проте депресія все ж дається взнаки: людські гени Паркера поступово поступаються арахнідським генам, і Спайдермен стає дедалі більше павуком, ніж людиною.

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Попередню частину історії про Людину-Павука з Томом Голландом зняв Джон Воттс; нову – Дестін Деніел Креттон Раніше цей режисер намагався відновити забутого супергероя 1980-х Шан-Чі та зняв два епізоди для серіалу “Диво-Людина”. В обох випадках він не відзначвся особливою авторською стилістикою. Можливо, саме тому його обрав головний архітектор кіновсесвіту Marvel Кевін Фейгі, який в попередні роки безуспішно намагався поєднати супергеройський екшн з авторськими висловлюваннями, як-то запросивши в режисерське крісло “Вічних” Хлою Чжао.

Фото: imdb.com Кадр з фільму 'Людина-Павук: Абсолютно Новий День'

Фото: imdb.com Кадр з фільму 'Людина-Павук: Абсолютно Новий День'

Режисура Кеттона не створює нічого екстраординарного; він навіть класичному супергеройському кіно ледь дає раду. Центральною темою Кеттон обирає максиму про те, що найважливіша боротьба – це боротьба з самим собою. Паркеру весь час доводиться приборкувати павука в собі, а логічним доповненням цієї боротьби стає поява у фільмі іншого супергероя зі схожими проблемами – Халка (Марк Руффало). Звісно, до фіналу фільму Паркер встигає зрозуміти: щоб перемогти павука, треба дбати про людину в собі. Цей банальний сюжет Кеттон поєднує з мелодраматичною лінією: дві третини фільму Паркер намагається нагадати Мішель про те, що вони були парою, та зрештою приймає той факт, що вона за ці роки змінилася: закінчила коледж, знайшла хлопця і вже не любить його. Така розв’язка любовної колізії натякає на можливе воз’єднання персонажів Голланда та Зендеї в наступній частині трилогії (сподіватимемося, акторське подружжя до того часу не розлучиться).

За цим шляхом до прийняття себе та спробами відновити кохання, Кеттон, здається, геть забуває про супергеройський екшн. Однією з особливостей історії про Людини-Павука завжди була галерея яскравих антагоністів: Ящер, Носоріг, Містеріо, доктор Восьминіг та Зелений Гоблін (Віллем Дефо досі вважає останнього однією зі своїх найкращих ролей). Натомість новий фільм пропонує куций список кволих ворогів: дівчина-телепатка Джин Грей (Седі Сінк з “Дивних див”), яка привносить вайб романів Стівена Кінга; Скорпіон (Майкл Мендо), який має зовсім крихту сценарного часу; Халк, який подекуди бідокурить в кадрі; і смішний загін ніндзя, який взагалі не дотягує до ролі противника Спайдермена.

Фото: imdb.com Кадр з фільму 'Людина-Павук: Абсолютно Новий День'

Фото: imdb.com Кадр з фільму 'Людина-Павук: Абсолютно Новий День'

На початку фільму режисер ще намагається вразити глядача (зокрема цікавою інтерпретацією способу перемщення Людини-Павука: він літає Нью-Йорком на павутинах, перетворюючи цей процес на повноцінне фізичне дійство); однак далі все сиплеться. Окрім невеликої бійки зі Скорпіоном, постановки виглядають вторинними, а кількість CGI перевищує розумні межі. При цьому, як справжній мілленіал, Кеттон намагається притишити супергеройський пафос свого Спайді, додаючи гумор: за нього відповідає напарник Паркера Френк Кастел (він же Каратель), якого продовжує грати Джон Бернталл. Та награні конфлікти між ними та вставки-стендапи виглядають настільки сіткомно, ніби діється десь на початку 2000-х.

В російської аудиторії новий фільм про Людину-Павука викликав бурю захоплення тим, що в ньому є пісня російської співачки Лізи Монеточки. Попри те, що Монеточка відкрито критикувала путінський режим ще до 2022 року, ця частина викликала обурення українського сегменту. В українській версії Монеточку вирізали з титрів, але присутність її музики у стрічці – не найбільша його проблема. Куди гіршою видається бездушність та банальна сентиментальність фільму: це прохідне кіно нічим не вражає і викликає лише нудьгу.