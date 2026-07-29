У просторі “Млин” у Києві відкрилася документально-мистецька виставка “Оленівка” – проєкт, присвячений пам'яті українських військовополонених, які загинули, були поранені або досі залишаються в російському полоні після теракту в Оленівській виправній колонії.

Про це LB.ua повідомили організатори.

Виставка триватиме в українській столиці до 3 серпня, а далі покази заплановані у Польщі, Італії та Норвегії.

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Через документи, архівні матеріали, свідчення очевидців, художні інсталяції та аудіовізуальні роботи виставка простежує історію Оленівки – від створення Волноваської виправної колонії, окупації частини Донеччини у 2014 році, перетворення колонії на місце незаконного утримання цивільних заручників і військовополонених – до теракту в ніч із 28 на 29 липня 2022 року та його наслідків.

У ніч із 28 на 29 липня 2022 року на території Волноваської виправної колонії №120 в окупованій Оленівці стався один із наймасовіших злочинів проти українських військовополонених. Внаслідок вибуху загинули близько 50 військовополонених, понад 130 отримали поранення, з яких близько 70 важкопоранені.

Понад 90 досі перебувають у полоні. Попри масштаб трагедії та значний масив зібраних свідчень, незалежного міжнародного розслідування досі не проведено – місію ООН зі встановлення фактів розпустили в 2023 році.

“Для мене було важливо говорити про Оленівку саме мовою мистецтва. Документ фіксує злочин, але мистецтво створює простір для діалогу з глядачем – саме через цей діалог формується пам'ять. Найважчим став третій блок експозиції, зі світлинами людей, які досі в російському полоні. Це погляди тих, хто сьогодні не може говорити за себе – тому ми повинні говорити за них”, – зазначив засновник благодійного фонду “Креативна Січ”, арт-директор виставки Святослав Попович.

Фото: Організатори виставки

Голова ГО “Спільнота Оленівки” Олександра Мазур підкреслила, що станом на зараз немає міжнародного розслідування масової страти в Оленівці. Завдання проєкту – створення міжнародного резонансу, який би дав шанс почати це розслідування.

“У юридичній площині ми, як громадська організація родин “Спільнота Оленівки”, зробили все можливе, передавши інформацію про цей воєнний злочин до Міжнародного кримінального суду. Однак після цього, тобто з 2024-го року, тиша і брак відповіді”, – сказала Мазур.

Відкриттям у Києві виставка розпочинає міжнародне турне: перші покази за кордоном плануються у Польщі, Італії та Норвегії, а наступні презентації супроводжуватимуться адвокаційними заходами й офіційними зверненнями до міжнародних інституцій.

Організатори продовжують закликати Організацію Об'єднаних Націй, ОБСЄ, уряди держав-партнерів України, міжнародні правозахисні організації, дипломатичні представництва та світові медіа підтримати відновлення незалежного міжнародного розслідування теракту в Оленівці та боротьбу за повернення всіх полонених додому.