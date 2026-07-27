«Спитайте Мієчку» Євгенії Кузнецової вийде французькою

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Роман Євгенії Кузнєцової «Спитайте Мієчку» вийде Франції під назвою Demandez à Mietchka у видавництві Les Argonautes Éditeur, повідомляє український видавець авторки «Видавництво Старого Лева».

У своїй анотації французькі видавці називають книжку «світлим і глибоко людяним романом, у якому прості речі м'яко нагадують про найважливіше». Це історія про родину, пам'ять, вибір, любов і ті невидимі зв'язки, що єднають покоління.

Французьке видання вийде у перекладі Ніколь Дзюб, з оформленням Лоріан Тібергєн. Книжку буде видано за підтримки Українського інституту книги в межах програми підтримки перекладів.

Наразі на сайті видавництва вже триває передзамовлення, а офіційний вихід книги запланований на 4 вересня 2026 року.

Нагадаємо, Ніколь Дзюб працювала над французьким перекладом книги Артема Чапая «The Ukraine», яку відібрали до короткого списку Премії Пʼєра Франсуа Кайє за найкращу перекладену книжку у Франції,