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Мінкультури започаткувало нову державну літературну премію "Воля"

Лауреат отримає 400 тисяч гривень.

Мінкультури започаткувало нову державну літературну премію "Воля"
Фото: pxhere.com

Міністерство культури започаткувало нову щорічну державну літературну премію "Воля", яка відзначатиме сучасну українську літературу та книжки про Україну.

Про це повідомила віцепрем’єр-міністерка з гуманітарної політики – міністерка культури Тетяна Бережна. 

Премія охоплює три номінації: найкраща українська прозова книжка; найкраща українська документальна книжка; найкраща документальна книжка іноземного автора про Україну, перекладена українською.

"Книжки номінують українські видавництва – до трьох видань у кожній категорії. Лауреат кожної номінації отримає 400 тисяч гривень. Відбір відбуватиметься у три тури, лауреатів оголосимо вже на початку грудня", – зазначила Бережна.

До участі приймають книжки живих українських та іноземних авторів (окрім громадян країн-агресорів), видані українською мовою в Україні від 1 травня 2025 до 30 квітня 2026 року.

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