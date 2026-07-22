Комітет визнав, що війна Росії й надалі становить безпосередню небезпеку для збереження об'єктів.

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Комітет всесвітньої спадщини ЮНЕСКО залишив Собор Святої Софії, прилеглі монастирські споруди та Києво-Печерську лавру, Історичний центр Львова та Історичний центр Одеси у Списку всесвітньої спадщини, що перебуває під загрозою.

Про це повідомили у Міністерстві закордонних справ України.

Під час 48-ї сесії, яка проходить у корейському Пусані, Комітет всесвітньої спадщини ЮНЕСКО консенсусом ухвалив, що "триваюча збройна агресія Російської Федерації й надалі становить безпосередню загрозу для видатної універсальної цінності, автентичності та цілісності українських пам'яток".

Під час розгляду питання Комітет врахував оновлену інформацію України про пошкодження, завдані російськими ракетними та дроновими атаками по об'єктах культурної спадщини Києва, Львова та Одеси, а також результати моніторингових місій Центру всесвітньої спадщини ЮНЕСКО та ІКОМОС.

У рішенні Комітет знову засудив повномасштабну агресію Росії проти України та закликав РФ утриматися від будь-яких дій, які можуть завдати шкоди об'єктам всесвітньої спадщини, їхнім буферним зонам і культурній спадщині України загалом.

Водночас ЮНЕСКО позитивно оцінило заходи, які Україна здійснює для захисту, моніторингу та збереження пам'яток в умовах війни, а також підтримку, яку надають міжнародні партнери.