Комітет всесвітньої спадщини ЮНЕСКО залишив Собор Святої Софії, прилеглі монастирські споруди та Києво-Печерську лавру, Історичний центр Львова та Історичний центр Одеси у Списку всесвітньої спадщини, що перебуває під загрозою.
Про це повідомили у Міністерстві закордонних справ України.
Під час 48-ї сесії, яка проходить у корейському Пусані, Комітет всесвітньої спадщини ЮНЕСКО консенсусом ухвалив, що "триваюча збройна агресія Російської Федерації й надалі становить безпосередню загрозу для видатної універсальної цінності, автентичності та цілісності українських пам'яток".
Під час розгляду питання Комітет врахував оновлену інформацію України про пошкодження, завдані російськими ракетними та дроновими атаками по об'єктах культурної спадщини Києва, Львова та Одеси, а також результати моніторингових місій Центру всесвітньої спадщини ЮНЕСКО та ІКОМОС.
У рішенні Комітет знову засудив повномасштабну агресію Росії проти України та закликав РФ утриматися від будь-яких дій, які можуть завдати шкоди об'єктам всесвітньої спадщини, їхнім буферним зонам і культурній спадщині України загалом.
Водночас ЮНЕСКО позитивно оцінило заходи, які Україна здійснює для захисту, моніторингу та збереження пам'яток в умовах війни, а також підтримку, яку надають міжнародні партнери.
- Під час масованої атаки Росії в ніч на 15 червня у вівтарну частину Успенського собору Києво-Печерської лаври влучив російський "шахед". В результаті сталася пожежа.
- Намісник Свято-Успенської Києво-Печерської лаври Православної церкви України (ПЦУ), єпископ Авраамій повідомив, що було організовано термінову евакуацію святині і богослужбових предметів, стародавніх ікон, антимінсів та інших святинь, які становлять не лише церковну, а й національну та загальнолюдську цінність. Їх вдалося зберегти.
- Україна ініціювала необхідні процедури в рамках ЮНЕСКО та інші міжнародні механізми, вимагаючи негайної та адекватної відповіді Росії.
- У своій заяві ЮНЕСКО засудила атаки на об’єкти культурної спадщини, однак не вказала хто здійснив обстріл.