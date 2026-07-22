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РФ атакувала дроном іноземне судно у Чорному морі, українські прикордонники евакуювали екіпаж

Унаслідок атаки російського дрона на балкері виникла пожежа.

РФ атакувала дроном іноземне судно у Чорному морі, українські прикордонники евакуювали екіпаж
Українські прикордонники евакуювали екіпаж іноземного судна
Фото: ДПСУ

У ніч проти 22 липня військовослужбовці Морської охорони ДПСУ провели пошуково-рятувальну операцію в акваторії Чорного моря та евакуювали екіпаж балкера Golden Rose, який зазнав удару російського безпілотника.

Про це повідомили у Держприкордонслужбі України.

Після влучання ударного дрона в кормову частину судна спалахнула масштабна пожежа. Палаючий балкер виявили за допомогою технічних засобів спостереження, після чого до місця події негайно вирушили катери Морської охорони.

Рятувальна операція відбувалася вночі та в умовах постійної загрози повторних атак російських безпілотників і ракет. Попри небезпеку, прикордонники змогли підійти до охопленого вогнем судна та безпечно евакуювати всіх членів екіпажу.

Загалом врятували 16 моряків – двох громадян Сирії та 14 громадян Єгипту. Усіх доставили на берег, де вони пройшли медичний огляд. За даними ДПСУ, ніхто з евакуйованих не постраждав.

Морська охорона й надалі виконує завдання із захисту державного кордону, забезпечення безпеки судноплавства та порятунку людей в акваторії Чорного моря, попри постійну загрозу з боку російських військ.

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