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​Троє коригувальників російських атак по Сумщині і Донеччині отримали по 15 років тюрми

Зокрема, один перевдягався у піксельну форму, видаючи себе за бійця ЗСУ.

​Троє коригувальників російських атак по Сумщині і Донеччині отримали по 15 років тюрми
наручники

Суд призначив по 15 років позбавлення волі з конфіскацією майна трьом агентам російських спецслужб, які діяли окремо один від одного на Донеччині та Сумщині, наводячи ворожі обстріли на об’єкти оборонної промисловості та критичної інфраструктури. 

Про це повідомила Служба безпеки України.

Росіяни вербували їх через телеграм-канали під приводом «легкого» заробітку.

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У Сумській області вирок отримав безробітний житель, якого контррозвідники викрили торік у квітні. Зловмисник об’їжджав прикордоння рейсовими автобусами і приховано знімав на телефон блокпости Сил оборони. Для конспірації чоловік перевдягався у військову піксельну форму, видаючи себе за бійця ЗСУ. Співробітники СБУ затримали його безпосередньо під час розвідки поблизу військового об’єкта.

У Дніпрі суд виніс вирок агенту російської воєнної розвідки, якого СБУ затримала у січні цього року. Працівник шахти з Новогродівки наводив ворожі удари на Покровському напрямку ще до окупації його рідного міста. Ворог завербував чоловіка через заборонену мережу «Однокласники», де представниця російської спецслужби запропонувала йому співпрацю в обмін на близькі стосунки. Для збору даних про дислокацію українських захисників зрадник приховано використовував власну сестру. Після окупації міста він переїхав на Київщину, де сподівався заховатися, проте спецслужби розшукали і затримали його на орендованій квартирі.

Третім засудженим став безробітний житель Слов'янська, який зливав росіянам локації Сил оборони на Краматорському напрямку. Окупанти звернули на нього увагу через проросійські коментарі про наслідки обстрілів у телеграм-каналі. За співпрацю чоловіку обіцяли гроші і посаду співадміністратора інтернет-ресурсу. На виконання завдань кураторів він пішки обходив місто й околиці, фіксуючи запасні командні пункти, склади і укріпрайони. СБУ затримала коригувальника за місцем проживання торік у червні.

Суд визнав усіх трьох фігурантів винними у державній зраді, вчиненій в умовах воєнного стану.

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