Росіяни атакували дроном 36-річного херсонця

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Російський дрон атакував 36-річного херсонця у Корабельному районі міста.

Про це повідомляє Херсонська ОВА.

"Орієнтовно о 13:45 у Корабельному районі Херсона через атаку російського дрона постраждав чоловік", – ідеться у повідомленні.

У 36-річного херсонця діагностували вибухову травму та контузію. Йому призначили амбулаторне лікування.

Також до лікарні звернулась жінка, яка зранку 13 липня постраждала через російський авіаудар по Корабельному району Херсона.

У 67-річної херсонки – вибухова травма, контузія, струс головного мозку та поранення голови. Їй надали меддопомогу.