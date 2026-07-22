Росіяни атакували дроном 36-річного херсонця

Російський дрон атакував 36-річного херсонця у Корабельному районі міста.
Про це повідомляє Херсонська ОВА.
"Орієнтовно о 13:45 у Корабельному районі Херсона через атаку російського дрона постраждав чоловік", – ідеться у повідомленні.
У 36-річного херсонця діагностували вибухову травму та контузію. Йому призначили амбулаторне лікування.
Також до лікарні звернулась жінка, яка зранку 13 липня постраждала через російський авіаудар по Корабельному району Херсона.
У 67-річної херсонки – вибухова травма, контузія, струс головного мозку та поранення голови. Їй надали меддопомогу.
- Раніше стало відомо, що троє жителів Зеленівки Херсонської області постраждали внаслідок атаки ворожого безпілотника на трактор.