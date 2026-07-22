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Драпатий приступив до виконання обов'язків головкома

Також генерал-майор розповів про своє знайомство з новим начальником Генштабу ЗСУ Ігорем Скибюком.

Драпатий приступив до виконання обов'язків головкома
Михайло Драпатий
Фото: Генштаб

Михайло Драпатий приступив до виконанання обов’язків головнокомандувача Збройних Сил України. Про це генерал-майор повідомив у Facebook.

Драпатий подякував президенту за підтримку рішення про призначення Ігоря Скибюка начальником Генштабу ЗСУ. Скибюк раніше очолював Десантно-штурмові війська.

«Ми познайомилися з Ігорем Скибюком у 2022 році на Півдні України, коли з одного командного пункту керували операцією зі звільнення Херсонщини. Відтоді знаю його як командира, якому можна довіряти в складних обставинах і покладатися на його рішення, досвід та внутрішні принципи», – зазначив Драпатий.

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Головком розповів, що саме за командування Скибюка в ДШВ виросли сильні командири, серед яких Олег Апостол, Дмитро Волошин, Євген Ласійчук, Святослав Заєць, Еміль Ішкулов, Андрій Ткачук та багато інших.

«Попереду складна робота, тому працюємо без гучних обіцянок, з відповідальністью за свої рішення та повагою до людей, які тримають фронт і допомагають Україні вистояти», – додав Драпатий.

Президент Зеленський поставив перед новим командуванням чіткі завдання – продовжити й посилити наступальні дії, планувати нові операції в тилу противника, розвивати військо та технології в ньому.

Що відомо про призначення Драпатого та Скибюка?

Михайло Драпатий

Після завершення навчання в 2004 році лейтенант Михайло Драпатий почав службу в 72-й окремій механізованій бригаді.

2014 року, коли почалася російська збройна агресія проти України, майор Драпатий був командиром 2-го механізованого батальйону 72-ї окремої механізованої бригади. Вже в середині квітня 2014-го 72-га ОМБр у повному складі перебувала на сході України та була готова до виконання бойових завдань.

2014 року Драпатий вступив до Національного університету оборони. Потім перевівся на заочну форму навчання та повернувся до зони АТО у статусі начальника штабу 30-ї окремої механізованої бригади.

В серпні 2016 року Михайло Драпатий призначений командиром 58-ї окремої мотопіхотної бригади, яка на той час виконувала завдання в Авдіївці та Ясинуватському районі Донецької області. У червні 2014 року брав участь у рейді вздовж кордону з Росією, утримував Савур-Могилу та здійснив успішний прорив через «Ізваринський котел».

Від 2017 року Драпатий був командиром бригади безпосередньо в зоні АТО.

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У квітні 2019 року Драпатому було достроково присвоєно чергове військове звання полковника. В серпні цього ж року він передав 58-му бригаду іншому командирові та розпочав дворічне навчання слухачем Національного університету оборони України імені Івана Черняховського.

До січня 2024 року очолював оперативне угруповання "Херсон". Відомий як один з командирів, які керували звільненням правобережжя Херсонської області 2022 року.

В лютому 2024 року був призначений заступником начальника Генштабу з підготовки військових.

У травні 2024 року бригадного генерала Михайла Драпатого призначено на посаду командувача оперативно-тактичного угруповання військ (ОТУВ) "Харків". Зазначається, що генерал-майор Михайло Драпатий успішно організував оборону на Харківському напрямку та зірвав наступальну операцію російських сил.

29 листопада 2024 року був призначений командувачем Сухопутних військ ЗСУ. Добровільно подав у відставку після російського удару по полігону Сухопутних військ.

У червні 2025-го очолив Об’єднані сили.

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