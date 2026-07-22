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На Житомирщині після атаки Росії згоріло 2 гектари пшениці

Інформація про жертв та постраждалих не надходила.

На Житомирщині після атаки Росії згоріло 2 гектари пшениці
Фото: ДСНС

Внаслідок російської атаки сьогодні виникла пожежа на пшеничному полі одного з господарств Житомирської області

Про це повідомив голова ОВА Віталій Бунечко і опублікував фото наслідків.

"Вогонь охопив 2 гектари посівів, які аграраії готували до сбору врожаю. Місяці важкої праці хліборобів були знищені вогнем", - написав він.

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Завдяки оперативним діям рятувальників вдалося запобігти подальшому поширенню вогню та додатковим збиткам. 

Пожежу ліквідовано. Станом на зараз інформація про жертв та постраждалих не надходила.

Раніше російські війська завдали ударів безпілотниками по пшеничних полях у Харківській області. В результаті виникли пожежі.

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