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Одесу затопило. У місті за пів години випали дві третини місячної норми опадів

Через негоду в обласному центрі перекрили низку вулиць.

Одесу затопило. У місті за пів години випали дві третини місячної норми опадів
Одесу накрила негода
Фото: ЖКС Одеси

В Одесі вранці 22 липня вирувала негода. Лише за пів години в місті випало 30 мм опадів – це дві третини місячної норми, повідомили в Одеській міськраді.

Через дощ підтопило низку вулиць, з них довелось перекрити 7. Ще з 7 ранку над ліквідацією наслідків негоди працюють майже 270 комунальників та понад 40 одиниць техніки.

Рух обмежили на вулиці Балківській, а також він був ускладнений на 5-й станції Великого Фонтану. Ймовірні ускладнення були і на Інглезі, Академіка Філатова, Люстдорфській дорозі. 

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Як пояснив очільник Департаменту міського господарства Леонід Гребенюк, такі підтоплення в Одесі виникають через проблеми з колекторами, які не були достатньо очищені.

У міськраді запевняють, що комунальники працюватимуть доти, доки повністю не вдасться очистити вулиці від води та бруду.

Через зливу також попадали дерева на кількох вулицях:

  • Алеї Слави;
  • Літературній;
  • Запорізькій;
  • Французькому бульварі
  • Шевченка.

Більшість шляхів від повалених дерев вже звільнили.

В Одесі через негоду попадали дерева
Фото: ЖКС Одеси
В Одесі через негоду попадали дерева

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