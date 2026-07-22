Одесу затопило. У місті за пів години випали дві третини місячної норми опадів

В Одесі вранці 22 липня вирувала негода. Лише за пів години в місті випало 30 мм опадів – це дві третини місячної норми, повідомили в Одеській міськраді.
Через дощ підтопило низку вулиць, з них довелось перекрити 7. Ще з 7 ранку над ліквідацією наслідків негоди працюють майже 270 комунальників та понад 40 одиниць техніки.
Рух обмежили на вулиці Балківській, а також він був ускладнений на 5-й станції Великого Фонтану. Ймовірні ускладнення були і на Інглезі, Академіка Філатова, Люстдорфській дорозі.
Як пояснив очільник Департаменту міського господарства Леонід Гребенюк, такі підтоплення в Одесі виникають через проблеми з колекторами, які не були достатньо очищені.
У міськраді запевняють, що комунальники працюватимуть доти, доки повністю не вдасться очистити вулиці від води та бруду.
Через зливу також попадали дерева на кількох вулицях:
- Алеї Слави;
- Літературній;
- Запорізькій;
- Французькому бульварі
- Шевченка.
Більшість шляхів від повалених дерев вже звільнили.