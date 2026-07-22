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В Одесі через негоду призупинили рух транспорту

Комунальні служби міста працюють у посиленому режимі.

В Одесі через негоду призупинили рух транспорту
Одеса
Фото: Одеська міськрада

Через сильну зливу в Одесі тимчасово призупинили рух транспорту на окремих ділянках. 

Про це повідомила пресслужба Одеської міськради.

Зазначається, що у зв’язку з ускладненням погодних умов комунальні служби міста працюють у посиленому режимі для ліквідації наслідків негоди.

Тимчасово призупинено рух: на Французькому бульварі, де тривають роботи з прибирання поваленого дерева; а також на вулиці Балківській - рух тимчасово обмежено через підтоплення в районі Автовокзалу, від вул. Маловського до вул. Праведників світу (Червонослобідська);

Можливе уповільнення руху (працює спецтехніка):

  •  вул. Інглезі, 10 та 14;
  •  вул. Академіка Філатова, 90;
  •  Люстдорфська дорога, 11.

Жителів просять завчасно планувати маршрути з урахуванням поточних обмежень. Також мешканців закликають не залишати транспортні засоби на зливоприймальних решітках і під деревами та за можливості обмежити пересування містом.

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