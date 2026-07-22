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Уночі 22 липня Росія атакувала Київську область ударними дронами. В Бучанському районі поранені п'ятеро людей, зокрема троє дітей. В усіх – гостра реакція на стрес.

Медики надали допомогу на місці, госпіталізація була не потрібна. Про це повідомив в.о. голови ОВА Вадим Олійник.

За інформацією ДСНС, будинок пошкоджено в селі Чайки.

«Внаслідок атаки пошкоджено житловий будинок, виникла пожежа. Рятувальники оперативно ліквідували загоряння. Ще один приватний будинок пошкоджено», – йдеться у повідомленні ОВА.

Є ушкодження й в Бориспільському районі. Там поцілили в офісно-складські приміщення і два авто.