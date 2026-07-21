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Ворог атакував Одесу, є постраждалі, зокрема неповнолітній (доповнено)

Пошкоджений будинок. 

Ворог атакував Одесу, є постраждалі, зокрема неповнолітній (доповнено)
Наслідки удару по Одесі
Фото: Одеська ОВА

Сьогодні, 21 липня, російська армія завдала удару по Одесі. Відомо про постраждалих. 

Про це написав начальник МВА Сергій Лисак. Згодом начальник ОВА Олег Кіпер написав, що в центрі Одеси пошкоджений обʼєкти цивільної інфраструктури: житлові будинки та установи.

Станом на 12:19 відомо про двох постраждалих внаслідок ворожої атаки, це 17-річний хлопець та 23-річна дівчина. Їм допомагають. 

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За уточненою інформацією, в центрі Одеси пошкоджено обʼєкти цивільної інфраструктури: фасад та скління чотириповерхового житлового будинку та прилеглих будівель. Також ушкоджено припарковані поруч легкові автомобілі.

В Одеському районі внаслідок ракетного удару вибуховою хвилею пошкоджено приватний житловий будинок.

  • Сьогодні від ворожої атаки постраждало і Запоріжжя. 
  • Одеса і область потерпають під ворожих ударів щоденно. Росія атакує і міську інфраструктуру, і порти. 
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